Astronaut priznal, že vo vesmíre videl veľa nevysvetliteľných fenoménov: Rázne slová o UFO

Chris Hadfield sa stal jedným z najobľúbenejších astronautov v histórii po tom, čo v roku 2013 pustil na palube ISS hit Davida Bowieho s názvom Space Oddity. Bývalý pilot kráľovských kanadských vzdušných síl a amerického námorníctva diskutoval v nedávnom podcaste televízie CBC o význame prieskumu Marsu. Povedal tiež, prečo by si ľudia nemali mýliť pozorovania neidentifikovateľných lietajúcich objektov (UFO) s dôkazom mimozemského života. "Prečo sa snažíme pristáť na Marse? Myslím si, že zásadnou otázkou je, že Mars sa veľmi podobal na Zem pred štyrmi miliardami rokov, keď sa na modrej planéte prvýkrát vytvoril život. Takže ak sa to stalo tu, stalo sa to tam tiež?" pýta sa astronaut v podcaste.

Zdroj: Facebook/Col. Chris Hadfield

Na otázku, či by niekedy uvažoval o jednosmernej ceste na Mars, odpovedal, že v živote už podstúpil veľké riziká spojené s prieskumom vesmíru a zaujímalo by ho to. "Potreboval by však kompletný tím a jasný cieľ misie. "Nakoniec sa tam dostaneme a bol by som rád, keby som bol súčasťou tímu, ktorý to umožní."

Zdroj: Getty Images

Jeden z poslucháčov sa Chrisa spýtal, či sleduje rastúcu diskusiu na sociálnych a mainstreamových médiách o pozorovaní neidentifikovaných lietajúcich objektov. Na margo toho poznamenal, že na oblohe videl nespočetné množstvo vecí, ktorým nerozumie, ale vidieť niečo a okamžite dospieť k záveru, že je to mimozemský život z inej slnečnej sústavy, je vrcholom hlúposti a nedostatku logiky. Dodal však, že existencia mimozemského života stojí za zamyslenie, pretože diskusia o pozorovaní UFO je zaujímavá a pohybuje sa na hranici medzi realitou a sci-fi či fantasy.