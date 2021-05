VIDEO Bývalý pilot prehovoril o záhadných javoch vo vzduchu: Mám obavy, sledujú nás každý deň

Bývalý poručík amerického námorníctva Ryan Graves v relácii CBS s názvom "60 Minutes" prezradil, že neidentifikované lietajúce predmety známe ako UFO predstavujú bezpečnostnú hrozbu. Údajne sa o tom presvedčil na vlastné oči, keď každý deň v priebehu dvoch rokov videl tieto objekty v obmedzenom vzdušnom priestore pri pobreží Virgínie. "Úprimne povedané, mám obavy. Viete, keby to boli taktické lietadlá z inej krajiny, ktoré by sa tam motali, bola by to veľká záležitosť. Ale pretože to vyzerá trochu inak, nie sme ochotní sa skutočne pozrieť na problém z očí do očí. S radosťou ignorujeme skutočnosť, že sú tam vonku a sledujú nás každý deň," hovorí.

Zdroj: Youtube/60 Minutes

Námorníci, ktorí videli neidentifikované predmety, sú presvedčení o tom, že by mohlo ísť o tajnú americkú technológiu, nepriateľské sledovacie zariadenia alebo o niečo úplne iné. Podľa Gravesa, ktorý dlhé roky vyšetroval neidentifikované vzdušné javy, je to ale ťažké vysvetliť. "Máte rotáciu, máte vysoké nadmorské výšky. Máte pohon, však? Neviem. Úprimne povedané, neviem, čo to je," skonštatoval s tým, že dané lietajúce predmety majú technológiu, ktorá výrazne prevyšuje akýkoľvek ľudský vynález.

Zdroj: U.S. Department of Defense

"Predstavte si technológiu, ktorá dosiahne preťaženie 600g až 700g, dokáže preletieť 13 000 míľ (cca 20 000 ilometrov) za hodinu, dokáže sa vyhnúť radaru a dokáže letieť vzduchom, vodou a možno aj vesmírom. A mimochodom, nemá zjavné znaky pohonu, je bez krídel, bez ovládacích plôch a napriek tomu dokáže vzdorovať prírodným účinkom gravitácie Zeme," dodal Luis Elizondo, bývalý vysokopostavený pracovník Pentagónu, ktorý šéfoval utajenému Programu identifikácie leteckých hrozieb (ATTIP) skúmajúcemu okrem iného aj UFO.