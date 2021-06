Hrozivá predpoveď epidemiológa o pandémii KORONAVÍRUSU: A toto možno postihne ľudstvo v ďalších desaťročiach

Mnohí vedci sa domnievajú, že po skončení pandémie budú ľudia čeliť následkom ochorenia COVID-19 v podobe rôznych dlhodobých zdravotných komplikácií. Profesor genetickej epidemiológie z Kings College v Londýne Tim Spector vedie aplikáciu ZOE COVID Symptom Tracker, do ktorej ľudia denne nahlasujú príznaky koronavírusovej infekcie a uvádzajú, akými symptómami sa prejavuje v ich prípade. Od svojho spustenia v marci 2020 tak bolo zhromaždených množstvo údajov o COVID-19, ktoré pomohli široko informovať nielen o ohniskách nákazy, ale aj o mnohých následkoch ochorenia. Podľa aplikácie sa väčšina ľudí zbavila príznakov v priemere po desiatich až jedenástich dňoch. U piatich až desiatich percent osôb však pretrvávajú symptómy celé týždne či dokonca aj mesiace.

"Niet pochýb o tom, že niektorí ľudia sa nezotavili ani po roku. Ak sa ale ľudia infikujú akoukoľvek inou chrípkovou infekciou, pociťujú jej následky maximálne niekoľko týždňov, kým sa opäť vrátia do normálu," uviedol profesor pre portál IFLScience. COVID-19 navyše ovplyvňuje mnoho častí tela a prejavuje sa rôznymi komplikáciami od mozgovej hmly cez chvenie srdca až po tinnitus (šelesť v ušiach, pozn. red.) a vypadávanie vlasov. Takmer každý príznak sa zaznamenáva. "Ľudia sa sťažujú na problémy, s ktorými sa lekári nikdy predtým nestretli. Jedným z nich sú zvláštne vyrážky na prstoch na nohách. Vyzerajú ako ovčie kiahne, ktoré sa objavia raz mesačne a sprevádzajú ich horúčky, čiže príznaky, ktoré sú typické pre tropické ochorenia," doplnil Spector.

More covid tongues- this time a 32 yr old with 10 months of long covid symptoms and macroglossia (enlarged tongue) as well as the scalloping at the edges. Specialists cant find another cause. ? is enlarged tongue common? pic.twitter.com/Dg1V2RnKPw