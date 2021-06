Epidemiológ predpovedá štyri scenáre vývoja KORONAVÍRUSU: Takto to môže dopadnúť na jeseň!

PRAHA - Existujú štyri scenáre ďalšieho vývoja epidémie covidu-19. Pravdepodobne na jeseň nastane zhoršenie, bude stúpať reprodukčné číslo, ale epidémia nezaťaží nemocnice. Potom je možné vývoj udržať mäkkými opatreniami. Uviedol to v piatok slovenský epidemiológ Rastislav Maďar, pôsobiaci v Česku.

Podľa Maďara je málo pravdepodobný scenár, že nastane útlm epidémie. "Tomu neverím, takí naivní nemôžeme byť," povedal v piatok počas diskusie zástupcov odboru hotelierstva a gastronómie a českých vládnych predstaviteľov. Ďalšou možnosťou je, že infekcia bude postihovať lokálne ohniská a kolektívy neočkovaných. Za predpokladu dobrej zaočkovanosti sa ale nebude šíriť plošne.

Za pomerne pravdepodobný označil Maďar scenár, že na jeseň sa zhorší epidemiologická situácia a bude stúpať reprodukčné číslo. To udáva, koľko ďalších ľudí v priemere nakazí jeden pozitívne testovaný. Teraz je dlhodobo pod hodnotou jedna, čo znamená, že epidémia klesá.

"Epidémia je rizikovejšia v zimných obdobiach o desiatky percent," povedal Maďar. Tento scenár počíta s tým, že by sa zhoršenie situácie neprejavovalo v nemocniciach, teda, že by nemocnice neboli zahltené ľuďmi s ťažkým priebehom ochorenia. Potom by podľa Maďara bolo možné udržať epidémiu pomocou tzv. mäkkých opatrení, ako je napríklad nosenie ochrany úst a nosa, dezinfekcia rúk a dodržiavanie rozstupov.

Najhorším variantom by bolo to, že bude stúpať epidémia a zároveň sa to prejaví v nemocniciach. Podľa Maďara je rizikom, že časť najstaršej populácie stále nie je očkovaná. Je potrebné podľa neho presvedčiť aj mladších ľudí, ktorí nevnímajú covid-19 ako riziko, aby sa očkovať nechali. Podľa Maďara napríklad vo Veľkej Británii klesá priemerný vek hospitalizovaných, v nemocniciach končia kvôli covidu aj deti.

Pozor na indický variant

Za ďalšie riziko označil Maďar variantu delta, ktorá je známa ako indická. "Od momentu importu do krajiny (...) má tendenciu za mesiac až dva vytlačiť britský variant," konštatoval. Pred touto mutáciou sú navyše podľa neho chránení len ľudia, ktorí dostali obe dávky očkovania.

Maďar sa domnieva, že niektorí ľudia teraz epidémiu podceňujú, nenosia ochranu nosa a úst tam, kde je povinná, nedodržiavajú vzdialenosti alebo s cieľom vyhnúť sa karanténe podvádza pri cestovaní a neuvádzajú, z ktorej krajiny skutočne cestujú. Podľa Maďara je ale stále dôvod k opatrnosti. Ohniská covidu v Afrike podľa neho ešte nejaký čas budú, aj niektoré ázijské krajiny na tom s očkovaním nie sú tak ďaleko.

Maďar sa domnieva, že by mala v Česku vzniknúť jedna centrálna inštitúcia po vzore napríklad nemeckého Inštitútu Roberta Kocha. Mala by poskytovať jednotné odborné stanoviská, byť financovaná štátom a zamestnávať špičkových odborníkov.