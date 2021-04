Pikantné priznanie: Manželia stvárali bezbožné veci, vďaka tejto aplikácii ich videla jej mama!

Mladá Kanaďanka prehovorila o svojej nedávnej nepríjemnej skúsenosti s fotografickou aplikáciou. Vraj ju s obľubou používala a obrázky syna s radosťou zdieľala najmä so svojou mamou. Aplikácia si po priradení mena k tvári na fotografii okamžite zapamätá jej podobizeň a po každej fotke ju odošle predvoleným prijímateľom bez toho, aby ste o to vôbec požiadali. "Nie je takáto technológia neuveriteľná? Je to však až príliš neuveriteľné," hovorí Kara.

Raz s manželom vytvárali súkromné video, na ktorom stvárali bezbožné veci. Nikdy by jej ale vraj nenapadlo, že sa do záberu dostane fotka jej syna vyvesená na chladničke. Hneď, ako ju mobil zachytil a rozpoznal tvár chlapca, odoslal celý obsah správy Toninovej mame. Keď to zistila, zmohla sa len na slová "prepáč, mami".

Karino video zaznamenalo už zhruba polmilióna pozretí. Taktiež sa pod ním hromadia ďakovné komentáre od užívateľov, ktorí používajú podobné aplikácie a iba vďaka tomuto upozorneniu si uvedomili ich záludnosť.