Televízny trapas politika: "Tati, mne sa chce kadiť," kričal v priamom prenose jeho syn!

Na tento TV vstup sa len tak ľahko nezabudne.

Zdroj: YouTube/ČT24

PRAHA - V čase pandémie koronavírusu sme si zvykli, že aj keď sa rodičia snažia pracovať z domu, ich deti pre to nemajú vždy pochopenie. Ešte horšie je to vtedy, keď sa bežné chvíľky z domácnosti nechtiac dostanú na verejnosť. Svoje o tom už vie aj námestník českého ministerstva zahraničia, ktorého syn počas živého vstupu do televízneho štúdia stanice ČT24 oznámil otcovi neodkladnú skutočnosť. A to, že sa mu chce "kadiť".