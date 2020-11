VIDEO Študentka si myslela, že vypla mikrofón na Zoome: Omyl! Zažila trapas ako hrom

Pandémia koronavírusu zavrela školy, v dôsledku čoho prebieha na mnohých z nich výučba online formou. To so sebou prináša rôzne nástrahy, ktoré môžu vyústiť do najrôznejších trapasov. Svoje by o tom vedela rozprávať istá študentka zo Spojených štátov. Počas online hodiny cez aplikáciu Zoom totiž básnila o tom, aký je jej učiteľ príťažlivý. "Tento muž je taký sexi. Si robíš srandu? Načúvala by som čomukoľvek, čo by rozprával," rozplývala sa vo svojej izbe.

Vzápätí si ale dievčina s hrôzou uvedomila, že mala zapnutý zvuk a že jej ódy na seba si vypočul aj samotný pedagóg. "Dúfam, že si uvedomila, že jej mikrofón je zapnutý. Pohnime sa teda ďalej," zaznie od jedného zo spolužiakov.

Užívatelia sa na videu nedokážu prestať smiať, zároveň však chápu trápnosť celej situácie a študentku ľutujú. "Mňa najviac pobavil ten jeho spanikárený výraz," uviedla jedna osoba. Ďalšia zas poznamenala, že keby niečo také povedala ona, trikrát by skontrolovala, či je mikrofón naozaj vypnutý.