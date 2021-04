KORONAVÍRUS Lekári radia: Chcete znížiť riziko nákazy? Stačí robiť túto jednu príjemnú vec

Analýza spánkových štúdií odhalila, že problémy so spánkom postihujú počas pandémie zhruba 40 percent ľudí. A zdá sa, že väčšie potiaže majú tí, ktorí sa nakazili covidom-19. Najnovší výskum naznačuje, že ak ste mali problémy so spánkom pred nákazou koronavírusom, alebo ste boli denne úplne vyčerpaní a vyhoretí, potom máte zvýšené riziko nielen samotnej infekcie, ale aj ťažšieho priebehu ochorenia.

Každá hodina, o ktorú je váš pravidelný spánok dlhší, je spojená s o 12 percent nižšou šancou nákazy SARS-CoV-2, uvádza štúdia zverejnená v online časopise Nutrition Prevention & Health. Narušený spánok a vyhorenie z práce už boli skôr spojené so zvýšeným rizikom vírusových a bakteriálnych infekcií. Vedci preto chceli zistiť, či existuje spojenie covidu-19 so spánkovými problémami rovnako ako so stresom. Pre účely výskumu sa obrátili na zdravotníkov vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Británii a USA, ktorí boli opakovane v kontakte s pacientmi s covidom. Mali vyplniť dotazník s otázkami týkajúcimi sa zdravia, životného štýlu, užívania liekov na predpis a potravinových doplnkov a informácií o tom, koľko času venujú nočnému spánku alebo dennému zdriemnutiu. Taktiež mali odpovedať na to, či mali akékoľvek problémy so spánkom a či sa cítili pracovne vyhoretí.

Na otázky odpovedalo asi tritisíc zdravotníkov, z ktorých sa každý piaty nakazil koronavírusom. Respodenti priemerne spali šesť až sedem hodín za noc. Zhruba štvrtina tých, ktorí boli testovaní pozitívne, hlásila potiaže so spánkom, v porovnaní s pätinou tých, ktorí sa nenakazili. Každý piaty infikovaný uviedol, že mal tri a viac problémov so spánkom vrátane problémov zaspať, spať bez častého prebúdzania či potreby užívať lieky na spanie tri a viac nocí v týždni. V porovnaní s tými, ktorí nemali potiaže so spánkom, bola u osôb s vyšším počtom problémov spojených so spaním o 88 percent zvýšená šanca nákazy covidom-19. Každá hodina spánku naviac potom bola spojená s 12-percentným znížením rizika nákazy. Zamestnanci, ktorí hlásili každodenné pracovné vyčerpanie a vyhorenie, trikrát častejšie zaznamenali vážny priebeh infekcie a dlhšiu dobu na zotavenie.

Táto štúdia bola založená len na spomienkach a pozorovaniach zdravotníkov, ktoré môžu byť subjektívne. Napriek tomu si tento fenomén zaslúži ďalšie skúmanie. Zatiaľ nie je jasné, prečo sú nespavosť a vyhorenie spojené so zvýšeným rizikom závažnosti covidu. Vedci prišli s hypotézou, podľa ktorej nedostatok spánku a spánkové poruchy môžu nepriaznivo ovplyvniť imunitný systém zvýšením prozápalových cytokínov a histamínov, ktoré môžu zhoršiť priebeh ochorenia. Poukazujú tiež na výskumy spájajúce vyhorenie so zvýšeným rizikom prechladnutia a chrípky, rovnako ako dlhodobých potiaží, ako je diabetes, kardiovaskulárne choroby, ochorenia pohybového aparátu a úmrtí zo všetkých príčin.