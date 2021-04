Svedectvo z nemocnice: Ak by popierači COVIDU videli prácu sestier, zmenili by názor, tvrdí Martin

JILEMNICE – V susednom Česku sa do prvej línie v boji s novým koronavírusom postavili stovky hasičov. Martin je jedným z nich - ťahá zmeny v jilemnickej nemocnici. Z vlastnej skúsenosti povedal, že by realitu v nemocnici videli popierači covidu, zmenili by naň názor.

VIDEO Pacienti prekonali koronavírus, potom zomreli z iných príčin: Patológ o neočakávanom náleze na pľúcach

V českých nemocniciach je nedostatok personálu. Zdravotníkom preto pomáhajú študenti zdravotníckych odborov, armáda i hasiči, ktorí sa starajú o pacientov, pôsobia v odberových miestach, prípadne pomáhajú s očkovaním.

Martin z Hasičského záchranného zboru (HZS) Libereckého kraja pracuje na zmeny v jilemnickej nemocnici. „Vykonávam predovšetkým činnosti, ktoré robia sestry ošetrovateľky,“ povedal pre Novinky.cz. Hasič umýva pacientov, dopĺňa stojany so zdravotníckym materiálom, upratuje infekčný materiál, mieša dezinfekcie a leští ochranné štíty. „Proste robím všetko, čo treba a čo sestry povedia,“ dodal.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Práca v nemocnici je náročná, najmä po psychickej stránke

Ako však podotkol, vôbec nejde o ľahkú prácu. „Nikdy v živote som neumýval staršiu pani. Je to veľmi náročné na psychiku a po troch hodinách v tom ochrannom obleku ste úplne prepotený a mokrý,“ spomenul s tým, že hneď po nástupe do prvej línie začal pomáhať pacientom s hygienou.

Sestričky podľa jeho názoru čelia obrovskému vyčerpaniu a sú vďačné za každú pomoc. Veľmi si cenia pomocnú ruku pri polohovaní obéznych pacientov. „Predsa len sú to ženy, nijakí svalovci,“ skonštatoval Martin a podotkol, že najväčšia záťaž je kladená na psychiku. „Sestry nie sú zvyknuté tak často vidieť smrť a umieranie. Hovoria, že to pre ne je skôr ako v automobilke na páse. Príde jeden, zomrie, príde ďalší, a tak stále dokola,“ opísal hasič. „Ani ja som si to nedokázal predstaviť. Ak by to tu videli všetci tí popierači, tak by určite zmenili názor,“ zdôraznil.