Vedci skúmali pôvod KORONAVÍRUSU: Ohromujúce odhalenie, toto naozaj nečakali

Vo výsledkoch najnovšej štúdie zameranej na pôvod SARS-CoV-2 sa uvádza, že pravdepodobne koloval v Číne už v októbri 2019, čiže predtým, ako boli vo Wuchane hlásené prvé prípady ochorenia COVID-19. Počet infekcií zostal nízky až do decembra toho istého roku. "Za posledný rok sme toho o pandémii zistili veľa. Na jednu z najdôležitejších otázok, kedy prepuklo ohnisko nákazy, však odpoveď stále nemáme odpoveď. Aby sme na ňu odpovedali, spojili sme tri dôležité informácie: podrobnú analýzu šírenia SARS-CoV-2 vo Wuchane pred vypuknutím pandémie, genetickú rozmanitosť vírusu v Číne a správy o prvých prípadoch COVID-19," uvádza spoluautor výskumu Michael Worobey z Univerzity v Arizone.

Zdroj: TASR/AP

Kombináciou týchto faktorov vedci určili hornú hranicu do polovice októbra 2019, keď sa v provincii Chu-pej objavil SARS-CoV-2. Epidemiologickými simuláciami zistili, že mutácie nového koronavírusu bežne vymierali v troch štvrtinách prípadov bez toho, aby spôsobili nákazu v takom rozsahu, ako ju poznáme v súčasnosti. Výskumníci použili množstvo molekulárnych a analytických nástrojov na zadefinovanie správania sa vírusu s počiatočnom štádiu, akými sú faktory prenosnosti a zohľadňovanie niektorých genetických vlastností vírusu. "Vírusová genetická diverzita sa používa, aby sme získali načasovanie, odkedy sa vírus začal šíriť. Naša štúdia pridala model, ako dlho mohol vírus cirkulovať, kým sa zvýšila jeho pozorovaná genetická diverzita," vysvetlil Joel Wertheim z Kalifornskej univerzity.

Zdroj: pixabay.com

Podľa jeho slov priniesol takýto experiment niekoľko prekvapivých výsledkov. "Videli sme, že vyhynuli viac ako dve tretiny epidémií, ktoré sme sa pokúsili simulovať. Znamená to, že ak by sme sa mohli vrátiť späť v čase a opakovali rok 2019 stokrát, v dvoch z troch možností by SARS CoV-2 vyprchal bez toho, aby spustil pandémiu." Toto zistenie podporuje predpoklad, že ľudia sú neustále napádaní zoonotickými patogénmi. Vedci preto zostávajú skeptickí voči názorom, že vírus sa v tomto období šíril aj mimo Číny. Podľa Wertheima je ťažké zosúladiť tieto nízke hladiny vírusu v Číne s výskytom infekcií v Európe a USA. Zároveň nesúhlasí s tým, že SARS CoV-2 bol v tom čase už aj v iných krajinách.

Pôvod vírusu zostáva stále nejasný, ale tento výskum poskytuje užitočné informácie o tom, ako sa mohol správať v počiatočných štádiách. Práve to môže pomôcť zistiť, odkiaľ presne pochádza a poskytuje možnosť pripraviť sa na dohľad nad budúcim ohniskom nákazy. "Pandemické sledovanie nebolo pripravené na vírus ako SARS-CoV-2. Hľadali sme ďalšie SARS alebo MERS vírusy, čiže niečo, čo zabíja ľudí vysokou rýchlosťou. S odstupom času ale vidíme, ako môže prenosný vírus so skromnou mierou úmrtnosti doslova položiť celý svet," dodali vedci.