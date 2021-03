Vedci prišli s bombastickým odhalením: Prechladnutie môže z tela vypudiť KORONAVÍRUS!

LONDÝN - Vírus, ktorý spôsobuje obyčajné prechladnutie, môže z ľudského tela vypudiť koronavírus, zistili vedci. Niektoré vírusy sú známe tým, že "súťažia", aby to boli práve oni, kto zavlečie do organizmu infekciu. Vedci z Univerzity v Glasgowe zistili, že rinovírus spôsobujúci prechladnutie je v tomto smere silnejší než koronavírus, píše BBC News. Prínos môžu síce byť krátkodobé, ale rinovírus je tak rozšírený, že by podľa vedcov mohol pomôcť pri spomalení šírenia SARS-CoV-2.

BBC navrhuje, aby ste si nos, hrdlo a pľúca predstavili ako v rade stojace domy. Keď sa vírus dostane dovnútra, môže buď podržať ostatným vírusom dvere a pustiť ich tiež dovnútra, alebo za sebou, naopak, zabuchnúť a nechať si všetky domy sám pre seba. Rinovírus je jeden z najsobeckejších vírusov a takmer vždy človeka nakazí sím. Iné vírusy, ako napríklad adenovírusy, majú zrejme väčšie sklony k "spolubývaniu".

Vzniklo mnoho špekulácií o tom, ako sa v interakcii s inými vírusmi bude správať SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Výzvu pre vedcov naviac predstavuje skutočnosť, že kvôli obmedzeniu kontaktov v spoločnosti sa spomalilo šírenie všetkých vírusov, a tak sa aj horšie študujú. Tím z Centra výskumu vírusov v Glasgowe použil repliku výstelky dýchacích ciest človeka, ktoré sú tvorené rovnakým typom buniek, a nakazil ich vírusom SARS-CoV-2 a rinovírusom, ktorý je jednou z najrozšírenejších infekcií u ľudí a vyvoláva prechladnutie. Keď vedci vypustili rinovírus a SARS-CoV-2 naraz, uspel len rinovírus. Keď mal náskok 24 hodín, SARS-CoV-2 sa dovnútra nedostal vôbec. A keď mal hodinový náskok, rinovírus ho aj tak premohol a z organizmu vypudil. "SARS-CoV-2 sa nikdy neuchytil, je silno inhibovaný rinovírusom. Je to absolútne vzrušujúce, pretože ak máte vysokú úroveň rinovírusu, mohol by zastaviť novú infekciu v podobe SARS-CoV-2," vysvetlil doktor Pablo Murcia.

Zdroj: Getty Images

Podobné efekty výskumníci zaznamenali už i skôr. Rozsiahla epimédia rinovírusu možno oddialila epidémiu prasacej chrípky v niektorých častiach Európy v roku 2009. Ďalšie pokusy ukázali, že rinovírus spúšťa imunitnú reakciu vo vnútri infikovaných buniek, čo koronavírusu zabráni v replikácii samého seba. Keď vedci zablokovali imunitnú reakciu, tak bola úroveň vírusu covidu rovnaká, ako keď tam rinovírus nebol. Covid by však bol schopný znovu vyvolať infekciu, akonáhle prechladnutie poľaví a imunitná reakcia sa oslabí. "Očkovanie plus hygienické opatrenia plus interakcia medzi vírusmi by mohli výrazne znížiť výskyt SARS-CoV-2, ale najväčší prínos bude mať očkovanie," doplnil Murcia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Scott Heppell

Podľa profesora Lawrencea Younga z fakulty medicíny Univerzity vo Warwicku sú rinovírusy vysoko prenosné. Štúdia zverejnená v časopise Journal of Infectious Diseases naznačuje, že "táto bežná infekcia by mohla ovplyvniť šírenie SARS-CoV-2 najmä v jesenných a zimných mesiacoch, keď sú sezónne prechladnutia častejšie". Ako však bude všetko prebiehať počas nasledujúcich zím, je zatiaľ veľká neznáma. Koronavírus tu zrejme stále niekde bude a všetky ostatné infekcie, ktoré sa počas pandémie príliš nevyskytovali, sa môžu vrátiť s väčšou silou, lebo imunita voči nim sa medzičasom oslabila. Lekárka Susan Hopkinsová z organizácie spadajúcej pod britské ministerstvo zdravotníctva už varovala, že nás čaká ťažká zima. "Mohla by prísť vlna chrípky. Mohla by sa tiež objaviť vlna ďalších ochorení dýchacích ciest a respiračných patogénov," uviedla.