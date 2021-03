Pozor na tento spôsob nákazy KORONAVÍRUSOM! Odborníci varujú, takto sa dá ochorieť veľmi rýchlo

LONDÝN - Podcenenie nosenia rúšok počas športovania sa môže podľa odborníkov poriadne vypomstiť, a to najmä v hustejšie obývaných oblastiach. Veľa ľudí totiž šíri do okolia koronavírus bez toho, aby mali nejaké príznaky a športujú aj vtedy, keď sú infikovaní.

Odborníci radia, aby sme netrávili veľa času v uzatvorených priestoroch a ani v čase pandémie nezabúdali na vonkajšie aktivity. Epidemiológ Anthony Fauci napríklad viackrát uviedol, že byť vonku je vždy lepšie ako v interiéri. Pamätajte však aj na to, že hoci pobytom v prírode znižujete riziko nákazy, v určitých situáciách sa infekcia šíri rovnako rýchlo ako aj v interiéri. Na čo by ste si teda mali dať pri vonkajších aktivitách pozor?

Ak niekto vedľa vás cvičí alebo behá, môže byť infikovaný

"Niet pochýb o tom, že vírus sa šíri vzduchom. A niet pochýb ani o tom, že sa ho nadýchate, ak vdýchnete vzduch, ktorý vydýchol niekto iný," upozornila odborníčka na primárnu zdravotnú starostlivosť z Oxfordskej univerzity Trish Greenhalghová v rannej šou Good Morning Britain televízie ITV. Poukazuje pritom na riziko, že bežci alebo chodci môžu svojimi vydýchnutými kvapôčkami infikovať svoje okolie. Niekto, kto cvičí alebo behá, môže byť totiž pozitívny a vôbec nemusí o tom vedieť. "40 percent pacientov sa nakazilo od ľudí, ktorí nemajú príznaky. Takže vy si zabeháte, myslíte si, že ste v poriadku, no na druhý deň sa objavia príznaky ochorenia. Medzitým ste však nakazili všetkých, ktorí vdýchli vzduch z vašich pľúc, čiže aj tých, ktorí prechádzali okolo vás," vysvetľuje Greenhalghová.

Zdroj: Getty Images

Pri cvičení vydychujeme množstvo kvapôčok

Šanca nakaziť sa koronavírusom narastá, ak sa bežci pohybujú v rušných zónach. Ak niekto okolo vás beží a vy cítite jeho dych, vždy je tu riziko. Záleží na tom, ako ďaleko ste od ľudí, ktorí behajú. Vírus sa šíri vzduchom, a preto je dôležité, aby ľudia zvážili, kam si pôjdu zabehať a brali ohľad na okolie.

Ak ste ďaleko od ľudí, môžete odložiť rúško

"Ak ste v parku, kde nie sú ľudia, zložte si rúško a zabehajte si. Momentálne ale musíme brať na seba väčší ohľad, lebo žijeme v pandémii a je potrebné myslieť na iných. Takže, ak si idete zabehať alebo sa rozhodnete bicyklovať v lokalite, kde je viac ľudí, nechajte si rúško," uviedla profesorka Devi Sridharová z Univerzity v Edinburghu.

Zdroj: Getty Images

Prekrývajte si nos a ústa, ak prechádzate okolo ostatných

Odporúčania Sridharovej sa zhodujú s pokynmi Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Podľa nich by si mal každý prekryť nos a ústa aj v prírode, pokiaľ prechádza okolo ľudí, ktorí nežijú v ich domácnosti. Odborníci odporúčajú, aby ste mali aj v prírode so sebou rúško a použili ho vždy, keď prídete do blízkeho kontaktu s inými ľuďmi.