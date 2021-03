FOTO Blondínka (23) to už s láskou vzdala: Ľudia teraz len čumia, koho sa jej podarilo zbaliť!

Dvadsaťtriročná opatrovateľka z Kanady bojovala so sebadôverou po tom, čo ju predchádzajúci partneri opustili kvôli jej nadmernej hmotnosti. Údajne na ňu tlačili, aby držala diéty a schudla. Keď sa už takmer vzdala nádeje na lásku, spoznala rovnako starého osobného trénera Matta Montgomeryho. Zoznámili sa prostredníctvom Facebooku. "Obaja sme sa skoro vzdali randenia kvôli zlým skúsenostiam. Najprv som trochu váhala. Bola som vo vzťahoch, kde mi chlapi povedali, že ma nechajú, ak neschudnem," vysvetlila Brittany, ktorá váži takmer 120 kg. Istý čas sa vraj pokúšala zhodiť nadbytočné kilá, no potom si uvedomila, že ak by to urobila, už by sa nepáčila sama sebe.

Zdroj: profimedia.sk

Matt, ktorého Brittany od začiatku priťahovala, prezradil, že jeho predchádzajúce vzťahy s chudšími ženami boli plné komplikácií. "Chodil som s chudými dievčatami a samy o sebe neboli vôbec šťastné. Neboli pozitívne mysliace alebo mali neustále pocit, že na sebe musia niečo zmeniť, a mňa to tiež potom ťahalo dole," hovorí mladík vážiaci 63 kíl. Na jeho novej priateľke sa mu páči to, že je sebavedomá a uvoľnená vo svojom vlastnom tele, na ktorom nechce nič meniť. Koncom januára sa dvojica dokonca zasnúbila.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Napriek dokonalému vzťahu však čelí negatívnym komentárom ľudí, ktorí naznačujú, že by nemali byť spolu. "Všimol som si, že ľudia na nás zízajú, keď ideme po ulici. Väčšinu negatívnych komentárov ale dostávame online. Ľudia komentujú na Instagrame a naznačujú, že pre ňu nie som dosť veľký," uviedol Montgomery. Pár ale rázne odmieta tvrdenia, že sa kvôli rozdielu vo váhe nemôžu milovať. Trvajú na tom, že podobné vzťahy by mali byť vnímané normálne.

Zdroj: profimedia.sk

"Prial by som si, aby vzťahy so zmiešanou hmotnosťou boli častejšou záležitosťou a viac v norme. Existuje mylná predstava, že tučnému a chudému človeku to nemôže po intímnej stránke fungovať alebo nemôžu robiť veci, ako založiť si rodinu. My sme ale nikdy nemali žiadne takéto problémy," dodal Matt. Podľa jeho slov majú obaja šťastie, že sa stretli, pretože sú spolu veľmi šťastní.