Ako dlho by mal trvať sex? Názorová pestrosť vás ohromí!

LONDÝN - Užívateľka sociálnej siete Nadia Bokodyová rozpútala po zverejnení videa búrlivú globálnu diskusiu o tom, ako dlho by mal trvať sex. Komentáre sú prehliadkou názorovej pestrosti, ktorá odráža individuálne nároky, požiadavky a najmä predstavy jednotlivcov a otvára priestor na predsudky spojené so sexualitou.

Neporozumenie v sexe rozdelilo už viaceré páry, pretože každý má od tejto "aktivity" iné očakávania a predstavy. Nájsť niekoho, kto ich miery naplní, je niekedy veľmi náročné. TikTok video, na ktorom sa jeho autorka Nadia Bokodyová pýta, ako dlho by mal trvať sex, má milióny pozretí a príspevok rozpútal globálnu diskusiu.

„Hovorila som o tom s mladými dievčatami a niektoré uviedli, že ak to netrvá hodinu... HODINU?! Kto má sex tak dlho? Iba priamy styk? Hodinu? Nie. Stačí 15, 20 minút a končíme, pane,“ uviedla autorka a zdá sa, že s ňou súhlasí väčšina žien. „Po štvrťhodine si už robím zoznam do obchodu,“ žartovala jedna z nich. „Hodina?! Mám 42 rokov. Trvalo by mi dva týždne, kým by som sa z toho zmätku spamätala. Pätnásť minút. Vrátane predohry,“ napísala iná.

Nadia Bokodyová Zdroj: FB/Nadia Bokody

Mnoho z komentujúcich riešilo aj súvislosť medzi vyvrcholením a dĺžkou samotného aktu. „Ak niektorej z vás trvá hodinu, kým dostanete to, po čom túžite, máte problém.“ Ďalšia však napísala, že všetky tieto ženy ľutuje, pretože je so svojím mužom 20 rokov a vydržia si užívať celé hodiny. „Niekedy aj dve alebo tri, kým nepríde výbuch.“

Takže ako to vlastne je? Záleží na tom, koho sa pýtate. V roku 1948 sexuálny odborník Alfred Kinsey dospel k neslávnemu záveru, že tri štvrtiny mužov skončia po dvoch minútach. Ale štúdia publikovaná v časopise The Journal Of Sexual Medicine z roku 2008 uvádza, že priemerné sexuálne stretnutie trvá tri až sedem minút. Ďalšia štúdia priniesla doslova divoké variácie, ktoré sa pohybovali v rozpätí od 33 sekúnd po takmer hodinu. Zaujímavé je aj to, že zatiaľ čo výskumy v drvivej väčšine prípadov naznačujú, že ženy potrebujú počas partnerského sexu na vyvrcholenie viac času ako muži, zvyčajne sú to muži, nie ženy, ktorí vyhlasujú, že to všetko trvá dlhšie.

Zdroj: Getty Images

Pornografia aj sexuálne dysfunkcie

Tieto názory však môže ovplyvňovať pornografia. Výskum naznačuje, že najmenej štvrtina mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov ju považuje za formu sexuálnej výchovy. A vzhľadom na dĺžku erekcie a maratónske sexuálne stretnutia predvádzané v pornografických snímkach je pravdepodobné, že muži môžu mať pocit, že výkon, ktorý nepresiahne desaťminútovú hranicu, je príliš krátky. Čím ďalej, tým častejšie sa totiž hovorí aj o problematike predčasnej ejakulácie (PE). Agentúra Arizton predpokladá, že tento problém bude mať do roku 2025 viac ako 2,5 miliardy mužov. Je to však naozaj tak, že počet mužov trpiacich sexuálnymi dysfunkciami skutočne narastá? Treba si uvedomiť, že pre "začiatočníkov" neexistuje univerzálny časový rámec určujúci, kedy má muž vyvrcholiť a tak je zložité špecifikovať, či má byť považovaný za pacienta trpiaceho predčasnou ejakuláciou.

Veľa lekárov klasifikuje mužov ako pacientov trpiacich PE v prípade, ak majú orgazmus do minúty po začatí pohlavného styku alebo nedokážu vyvrcholiť, niektorí odborníci s radosťou odporúčajú liečbu PE pacientom, ktorí jednoducho opakovane ejakulujú skôr, ako by chceli. Ešte dôležitejším zostáva fakt, že drvivá väčšina mužov rieši túto dysfunkciu bez lekárskej pomoci. Trh je totiž bohato zásobený rôznymi prípravkami dostupnými aj bez lekárskeho predpisu. Autodiagnostika je v tomto smere bežná a mnohým vyhovuje online prístup k liečivám, ktoré by si inak hanbili vypýtať v lekárni a užívajú ich bez ohľadu na vedľajšie účinky.

Výsledky mnohých pozorovaní však naznačujú, že súčasný problém netreba hľadať v narastajúcom počte mužov so sexuálnou dysfunkciou, ale v tlaku, ktorý vyvíjame na mužov, aby boli neustále pripravení a mali atletickú sexuálnu výdrž. Ale tu zohráva dôležitú rolu aj nesprávne zameranie sa na penetráciu. Veľa žien totiž uvádza, že čas strávený v posteli s dobre „vybaveným“ mužom, ktorý vyzeral ako vystrihnutý z pornofilmu, bol tou najhoršou sexuálnou skúsenosťou. Na sex jednoducho neexistuje univerzálny recept. Niekto potrebuje k spokojnosti celú noc, inému stačí zopár minút, len aby si mohol prečítať obľúbenú knihu alebo sa dobre vyspal.