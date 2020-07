Expertka na sex odkazuje ženám: Opustite svojho partnera, ak s vami nechce v posteli robiť TOTO!

SYDNEY - Odborníčka na vzťahy Nadia Bokodyová zastáva názor, aby sa partneri v sexe navzájom tolerovali a v prípade, ak si jeden z nich stanoví určité hranice, za ktoré nie je ochotný zájsť, ten druhý by to mal rešpektovať. K jednej intímnej záležitosti má však nekompromisný postoj a ženám, ktoré majú partnerov odmietajúcich intímnosti počas cyklu, radí, aby sa ich čo najskôr zbavili.

Podľa Nadie Bokodyovej je od mužov nanajvýš hrubé a netolerantné, ak počas menštruácie odmietajú dopriať svojim ženám intímnosti. Táto odborníčka na sex je pritom známa tým, že partnerov vyzýva k tolerancii a pripomína im, aby v spálni na seba nevyvíjali tlak a nenútili toho druhého do vecí, s ktorými nesúhlasí.

V otázkach menštruačného cyklu a s tým spojeného odmietania partnerky zo strany partnera, je však nekompromisná a takéto rozhodnutie mužov vníma ako veľmi nešťastné. „Ak váš partner odmieta sex, pretože máte menzes, mali by ste ho opustiť,“ nedáva si servítku pred ústa Bokodyová. K tomuto názoru dospela vo chvíli, keď zistila, že fráza „môj priateľ sa ma nedotkne počas mojich dní,“ bola doteraz vyhľadávaná viac ako 11,8 milióna krát.

Zdroj: thinkstock.com

Táto smutná štatistika tak odhaľuje príbeh žien, ktoré sú odmietané v čase menštruácie a práve v tomto náročnom období nedostávajú dostatok nehy iba kvôli nejakému „smiešnemu“ krvácaniu, ktoré k nim prirodzene patrí. Odborníčka krúti hlavou aj nad tým, že „na YouTube sú videá s tipmi a návodmi, ako môžu ženy a dievčatá krvácanie zatajiť iba preto, aby ich partner nebol znechutený. Dokonca sú tam aj znepokojivé časti, v ktorých muži nie sú schopní počuť slovo „menštruácia“ bez toho, aby sa nezvíjali bez znechutenia.“

Zdroj: Getty Images

„Mne by sa to aj páčilo, ale priateľ si myslí, že to nie je prirodzené,“ sťažujú sa viaceré ženy. Za pravdu im dali už v roku 2011 výsledky štúdie zverejnené v časopise Feminizmus a psychológia, ktoré uviedli, že sex počas menštruácie vnímajú ako problém viac muži ako ženy. „Toto nie je otázka rešpektovania sexuálnych hraníc,“ vysvetľuje Nadia. „Toto je jasný signál, že vo vzťahu niečo nefunguje ako má. Je to pokrytectvo užívať si výhody ženského tela mimo obdobia menštruácie a potom to isté telo odmietať iba kvôli prirodzenému cyklu. S mužmi, ktorí toto robia, ženy iba strácajú čas.“

Odborníčka tiež uvádza, že sex počas menštruácie má veľa zdravotných benefitov vrátane uvoľnenia kŕčov, čo môže nakoniec krvácanie skrátiť. Pri takomto sexe sa navyše ženy aj lepšie uvoľnia a sú vášnivejšie.