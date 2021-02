VIDEO Zubári odhalili, ako dokážu zistiť, že ste nedávno poskytovali orálny sex

Orálny sex so sebou nesie isté riziká, a to najmä vtedy, keď je praktizovaný veľmi často. Upozornil na to zubár Huzefa Kapadia z Michiganu. "Otázku, či dokáže zubár zistiť, či ste vykonávali orálny sex alebo nie, dostávam veľmi často a odpovedám na ňu, že môže," hovorí vo videu zverejnenom na TikToku. Orál pritom prirovnáva k lízaniu lízaniek. Ak ich konzumujete často a veľa, môžu sa vám na jemnej pokožke ústnej dutiny vytvoriť ranky.

V následnom videu Kapadia vysvetľuje, že ak "objekt (v tomto prípade pohlavný úd) neustále naráža na mäkké podnebie v ústach, môže to spôsobiť konkrétny typ podliatiny alebo podráždenie známe aj ako palatal petechiae". Tieto vyjadrenia sa zhodujú s lekárskou správou dokumentujúcou prípad z roku 2018. Istý zubár pri vyšetrení 47-ročného muža objavil na jeho ústnom podnebí léziu, ktorú pacient vôbec nezaregistroval. Priznal však, že tri dni pred vyšetrením vykonával orálny sex.

Príčinou vzniku kožných defektov v ústach však môžu byť aj iné problémy, napríklad nedostatok železa. Lekári v tejto správe uvádzajú, že "stimulácia mužského penisu partnerovými ústami cmúľaním alebo lízaním môže spôsobiť kožné ťažkosti všetkým bez ohľadu na pohlavie". Kontaktom podnebia s pohlavným údom môže vzniknúť hematóm ako dôsledok dilatácie krvných ciev a podtlaku vytvoreného pri saní. Nie je však potrebné mať v tejto súvislosti vážnejšie obavy o vaše zdravie; najhoršou traumou väčšinou býva nepríjemný rozhovor so zubným lekárom.