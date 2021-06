Expertka na sex o vážnom probléme: Nedostatok TOHTO vedie mužov k zmätku v posteli

Nadia Bokodyová tvrdí, že počet správ, ktoré dostáva od bezradných mužov, je oveľa vyšší, ako by ste si predstavovali. Obvykle sa ich otázky týkajú milostného života. „Príbehy mužov, ktorí nedokázali lokalizovať klitoris, nepoznali rozdiel medzi vagínou a maternicou, a ktorí boli zmätení, keď ich partnerky spontánne neorgazmovali, sa množili,“ uviedla Nadia.

Odborníčka tiež prezradila príbehy jednej ženy, ktorá bola presvedčená o tom, že môže na požiadanie dojčiť, zákazníčky, ktorá sa pokúsila vrátiť použitú sexuálnu hračku, a muža, ktorý vyčistil vibrátor svojej manželky alkoholom. Pri svojej práci si Nadia uvedomila, že okolo sexuálnej výchovy u dospievajúcich chlapcov a mužov je vážny nedostatok vedomia. Pri písaní pre news.com.au vysvetlila, že mnohé z odpovedí boli šokujúce. Jej počiatočný smiech nad komentármi sa zmenil na znepokojenie.

Zdroj: Facebook/Nadia Bokody

Odborníčka v oblasti sexu bola kedysi stredoškolskou učiteľkou, a tak hovorí, že má jedinečnú pozíciu, aby mohla úplne pochopiť, aká je sexuálna výchova na školách nedostatočná. „Z tohto dôvodu ma zriedka šokuje, keď počúvam od mužských čitateľov, ktorí trvajú na tom, že nikdy nespali so ženou predstierajúcou orgazmus, alebo že ich manželky proste nemajú rady sex,“ prezradila Bokodyová.

Tvrdí, že nedostatok dôkladného vzdelávania v školách vedie mladých mužov k zmätku v sexe. Domnieva sa, že je potrebné klásť väčší dôraz na "ženskú túžbu, pohodlie, vzrušenie a hlavne súhlas". Nadia využíva svoju platformu a vplyv na poskytovanie informácií každému, kto o to požiada - najmä ak ide o potešenie žien. „Mať každý týždeň upchatý mejlový priečinok je malá cena, ktorú treba zaplatiť za to, že bude o jedného muža menej, ktorý tlačí palcom do lonovej kosti ženy a čaká na jej orgazmus,“ dodala Nadia.