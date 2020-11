Sexuálne sny, ktoré sa ľuďom snívajú najčastejšie: Muži, bod. č 2 myslíte naozaj vážne?!

Ak sa vám často snívajú sny so sexuálnym podtónom a vy uvažujete, či náhodou nemáte problém, môžete byť pokojní. Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočnila stránka IllicitEncounters.com, sú sexuálne sny úplne bežným javom. Prieskumu sa zúčastnilo tisíc mužov a tisíc žien. Ukázalo sa, že ženy najviac snívajú o sexe s niekým blízkym, väčšinou s nejakým kamarátom, zatiaľ čo muži zas najčastejšie snívajú o sexe so svojou "ex".

Zdroj: gettyimages.com

Desať najobľúbenejších erotických snov žien:

Sex s kamarátom Sex s kolegom Sex s cudzím človekom Sex so súčasným partnerom Partner ma podvádza Sex s ex Sex s celebritou Sex so šéfom Skupinový sex Sex s niekým, koho nenávidíte

Zdroj: Getty Images

Desať najobľúbenejších erotických snov mužov:

Sex s ex Trápne sexuálne sny, kde sa niečo pokazí Skupinový sex Sex s celebritou Sex na verejnom mieste Partnerka ma podvádza Sex spojený s BDSM Sex s kolegyňou Sex s kamarátkou Sex s cudzím človekom

Zdroj: Getty Images

Zdá sa teda, že erotické sny sú veľmi časté. Až 93 percent opýtaných tvrdilo, že ich mávajú pravidelne. Viac ako štvrtina ľudí uviedla, že ich má každých pár dní. Expertka na sex a vzťahy Jessica Leoniová vysvetlila, že všetci máme radi erotické sny. Podľa nej odkazujú na naše skutočné túžby. "Ženy oveľa častejšie snívajú o sexe s niekým blízkym, po kom tajne túžia, zatiaľ čo muži radšej prehodnocujú ich najväčšie výhry a predstavujú si minulé sexuálne stretnutia s prvou láskou či inými bývalými partnerkami," uviedla.

Muži aj ženy rovnako prežívajú neistotu v otázke, či ich partner/ka náhodou nepodvádza. "Muži túžia po skupinovom sexe viac ako ženy a je tiež pravdepodobnejšie, že ich budú prenasledovať minulé sexuálne zlyhania, ako napríklad neschopnosť ‚pustiť sa do toho‘," dodala Leoniová.