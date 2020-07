Šesť MÝTOV o sexe, ktoré vedci vyvrátili: Tomu druhému verí väčšina z nás

LONDÝN - To, že iba ženy predstierajú orgazmus a muži majú oveľa väčšiu chuť na sex, sú iba niektoré z mýtov o sexe, ktorým verí takmer každý. Autori novej knihy s názvom "Great Sexpectations" sa pokúšajú pootvoriť dvere do sveta pravdy a podobné mýty raz a navždy vyvrátiť.

Gemma Cribbová a James Findlay sú autormi knihy, v ktorej vyvracajú najčastejšie mýty o sexe. "Sex a vzťahy sú dôležitými aspektami duševného zdravia, pohody a sebaúcty väčšiny ľudí, ale zdroje informácií, ktoré máme k dispozícii, sú neadekvátne," povedala Gemma, klinická psychologička a sexuálna terapeutka. Výsledkom toho je, že väčšina ľudí má nerealistické sexuálne očakávania. Podľa Cribbovej ľudia potrebujú zmeniť povedomie o tom, čo sex znamená pre jednotlivcov. Prinášame vám teda šesť mýtov, ktorým by ste jednoznačne nemali veriť.

1. Muži majú väčšiu chuť na sex než ženy

Mužské libido je často vnímané ako niečo animálne, vždy pripravené. Predpokladá sa tiež, že sex je pre mužov biologickým imperatívom, ako napríklad hlad. Biologicky by však muži a ženy mohli byť v skutočnosti viac podobní, ako naznačujú typické sexuálne očakávania. Skenovanie mozgu ukázalo, že to, čo sa deje v mozgu žien, je takmer rovnaké ako to, čo sa deje v mozgu mužov, keď sa pozerajú na sexuálne snímky. Mužské a ženské libidá sú rovnako ovplyvňované aspektami, ako sú depresia, úroveň stresu či spokojnosť so vzťahom.

Zdroj: Getty Images

2. Iba ženy predstierajú orgazmus

Mnoho mužov sa až príliš zameriava na to, aby priviedli svoju partnerku až na vrchol a zadržali svoj vlastný orgazmus. Ženy sa tak často cítia pod tlakom a predstierajú orgazmus, aby neranili city svojich partnerov. V dôsledku toho sa často stáva, že vyvrcholenie predstierajú obe pohlavia. Nedávny prieskum odhalil, že 48 percent žien a 11 percent mužov predstieralo orgazmus, len aby potešili partnera. V skutočnosti však sex nie je len o orgazme. Všetci, ktorí si to myslia, by mali prehodnotiť svoj názor.

3. Vášeň sa zo vzťahu postupne vytratí

Niektorí ľudia sú presvedčení o tom, že vášeň z dlhodobého vzťahu skôr či neskôr jednoducho zmizne. Štúdie ukázali, že rovnaký sexuálny stimul prestáva človeka v priebehu času vzrušovať. V prieskume z roku 2011 však 40 percent opýtaných, desať rokov ženatých či vydatých respondentov, uviedlo, že sú stále intenzívne zamilovaní. Skenovanie mozgu u ľudí, ktorí uviedli, že sú po najmenej desiatich rokoch manželstva stále v láskyplnom vzťahu, ukázalo, že časť mozgu súvisiaca s hormónom šťastia - dopamínu - sa pri pohľade na fotografie svojej polovičky stále rozžiarila.

Zdroj: Getty Images

4. Všetky orgazmy sú rovnaké

Mnoho ľudí nevie, že muži môžu zažiť orgazmus aj bez ejakulácie. Tento tzv. suchý orgazmus sa môže vyskytnúť z rôznych zdravotných dôvodov, ale tiež je možné natrénovať ho masturbáciou. Ženy majú rôzne typy orgazmu, niektoré sú lepšie ako iné. Klitorálny orgazmus je najrýchlejším spôsobom, ako ženu vydráždiť k vyvrcholeniu. Iný orgazmus je zase spôsobený stimuláciou bodu G.

5. Sledovanie porna pomáha k lepšiemu sexu

Porno negatívne vplýva na vnímanie tela a postavy vášho partnera. Znížená spokojnosť sa však nekončí len fyzickým vzhľadom. Výskumy ukazujú, že po pozeraní porna boli obe pohlavia so svojimi partnermi v posteli menej spokojné. Nedávny trend v obľube "prírodného" porna ale dokázal, že ľudia chcú vidieť viac naturálnych tiel.

Zdroj: Getty Images

6. Vaša sexuálna fantázia je nevhodná

Veľa ľudí sníva o veciach, ktoré by nevyskúšali ani v prípade, že by sa im naskytla príležitosť a pokušenie by bolo skutočne veľké, pretože im to príde príliš zvrátené. Fantázia vám umožňuje skúmať ďalšie aspekty vás samých a nemusí explicitne niečo naznačovať o vašej osobnosti. Bez ohľadu na to, ako kriticky vzhliadate na svoju fantáziu, na internete určite nájdete ľudí, ktorí by niekedy chceli vyskúšať to isté. Nebojte sa preto fantazírovať, o čom len chcete.