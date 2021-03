V tomto krásnom meste začnú vyrábať elektrinu z pomarančov!

Metropola juhošpanielskej Andalúzie spustila pilotný program - chce vyrábať elektrinu z metánu, ktorý vzniká pri kvasení ovocia. Mestská vodohospodárska spoločnosť Emasesa sa chystá v prvej fáze využiť 35 ton ovocia na výrobu čistej energie v jednej zo sevillských čističiek vôd. Pomaranče poputujú do už existujúceho zariadenia, pomocou ktorého sa vyrába elektrina z organického materiálu. "Dúfame, že čoskoro budeme schopní recyklovať všetky pomaranče v meste," povedal Benigno López, ktorý riadi mestské oddelenie pre životné prostredie. Aby Sevilla tento cieľ dosiahla, bude podľa jeho odhadov musieť investovať 250 000 eur. "Pomaranče sú pre mesto problém a z odpadu teraz dostávame pridanú hodnotu," vysvetlil López.

Pomaranče síce vyzerajú na stromoch v Seville krásne, ale Španieli ich nejedia. Na zemi často končia pod kolesami áut, ktoré ich drvia na kašu. Ulice sú potom lepkavé a plné múch. Vedenie mesta zamestnáva asi dvesto ľudí, ktorí popadané ovocie zbierajú.

Aj keď sa pilotný projekt zameriava zatiaľ iba na pohon čističky vôd, jeho autori plánujú, že časom by sa mohli prebytky takto vyrobenej elektriny dodávať do mestskej rozvodnej siete. Iniciátori programu tvrdia, že potenciál je značný, aj vzhľadom na to, že ovocie by inak skončilo na skládke alebo by bolo použité ako hnojivo. Testy podľa nich ukázali, že jedna tona pomarančov dokáže vyprodukovať 50 kilowatthodín (kWh), čo je dostatok pre dennú spotrebu piatich domácností. Ak by potom boli zužitkované všetky pomaranče v Seville a energia z nich by bola dodaná do rozvodnej siete, stačilo by to pre 73 000 domácností.

Pomaranče, ktoré majú pôvod v Ázii, pred asi tisíc rokmi priviezli Arabi. Pomarančovníky sa na juhu Španielska dobre uchytili. Väčšina pomarančov z okolia Sevilly sa vyváža do Británie, kde sa z nich vyrába marmeláda. Sevillské pomaranče sú tiež hlavnou zložkou likérov Cointreau a Grand Marnier.