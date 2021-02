Astrofotograf náhodou zachytil neskutočnú nádheru: FOTO, ktoré sa podarí urobiť raz za život

Na sociálnej sieti sa objavila fotografia zachytávajúca jedinečný okamih lietadla, ktoré prelieta pod Slnkom sfarbeným na červeno. Na záberoch vidno aj to, ako horúci výfuk z prúdových turbín narúša vzduch a odráža sa v svetelnej žiari.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

McCarthy uviedol, že fotografovaniu povrchu Slnka sa venuje už dva roky. "Pre mňa je to veľmi zriedkavé. Je veľa fotografov, ktorí sa nachádzajú v blízkosti letísk, na podobné snímky sa pripravujú a čakajú na ne," hovorí s tým, že všetky jeho doteraz nasnímané zábery sú veľmi podobné, ale tento sa predsa len niečím líši. "Žijem ďaleko od letiska a za dva roky, čo fotografujem Slnko, je to po prvý raz, čo som zachytil niečo také," dodáva.

Zdroj: profimedia.sk

Andrew neskôr zistil, že išlo o let 425 spoločnosti United Airlines zo San Francisca do New Jersey. Zverejnenú fotku uvidel aj pilot lietadla, ktorého zaujala natoľko, že požiadal autora o jej zaslanie.