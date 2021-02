KORONAVÍRUS Dva TRIKY, ktoré odhalia účinnosť vášho rúška: Ak nimi neprejde, hneď ho vyhoďte!

Nové a ešte zákernejšie infekčnejšie kmene koronavírusu prenikajú stále viac do sveta. O to dôležitejšie je vedieť, že vás rúško chráni dostatočne dobre. Americký vakcinológ Gregory Poland z kliniky Mayo v Minnesote v rozhovore pre Washington Post uviedol, že podržať rúško proti svetlu vám naznačí, akú ochranu ​​v skutočnosti poskytuje. Na vykonanie testu môžete použiť baterku, slnečné svetlo alebo osvetlenie telefónu. Ak cez rúško zreteľne vidíte svetlo, podľa lekára nejde o účinnú ochranu.

Zdroj: Getty Images

Okrem toho môžete vyskúšať ďalší rýchly trik, ktorý odborníci odporúčajú. "Nemali by ste byť schopní s nasadeným rúškom sfúknuť narodeninovú sviečku," radí Neysa Ernstová, vedúca sestra oddelenia biokontaminácie v spoločnosti Johns Hopkins Medicine. Tento trik sa stal obzvlášť populárny na TikToku. Ak sa vám podarí cez rúško sfúknuť sviečky, je to podľa všetkého signál, že neposkytuje dostatočne pevnú bariéru a nechráni vás tak, ako by malo. Napriek tomu ale ani dobrý výsledok v týchto testoch nezaručuje, že vaše rúško je stopercentne účinné. Vďaka testom sa dozviete len to, že úplne neplní svoju funkciu.

Zdroj: Getty Images

Lekári upozornili, že "sviečkový test" nie je neomylný a nie sú pri ňom zohľadnené vonkajšie premenné, ako napríklad typ sviečky a individuálna sila v pľúcach. I tak je ale dostatočne užitočný na to, aby ste pomocu neho vyradili neefektívne rúška. Podobné je to pri teste so svetlom, kedy niektorí experti podotkli, že prepúšťanie svetla nemá žiadny vzťah s prepúšťaním vírusu. Okrem testov by ste pri nákupe rúška mali hľadať predovšetkým tie viacvrstvové, resp. rúška s husto tkanou textíliou či tie s filtrami.