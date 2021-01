Epidemiológ upozorňuje na ďalší, málo známy príznak nákazy KORONAVÍRUSOM

Genetický epidemiológ z King’s College v Londýne poukázal na ďalší príznak koronavírusovej infekcie, ktorý doteraz nebol až taký známy. Označil ho ako "covid jazyk. Túto informáciu zverejnil na Twitteri spoločne s fotografiou jazyka nemenovaného pacienta posiateho pľuzgiermi a škvrnami. Spector zároveň poznamenal, že tento príznak nie je uvedený na žiadnom z oficiálnych zoznamov. Na dermatologické problémy ústnej dutiny ako na sprievodný jav koronavírusovej nákazy zatiaľ neupozornilo ani americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Odborník sa však domnieva, že práve covid jazyk by mohol ľudí zavčasu upozorniť, že sú infikovaní a mali by zostať v izolácii.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK