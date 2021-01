KORONAVÍRUS Tento veľmi nepríjemný SYMPTÓM môžu ľudia po prekonaní nákazy pociťovať navždy!

CAMBRIDGE - Jedným z najbežnejších príznakov COVID-19, najmä u pacientov s miernym priebehom ochorenia, je strata čuchu a chuti. Odborníci najnovšie zistili, že po prekonaní ochorenia sa vám tieto zmysly už nemusia vrátiť. To vedie k pomerne veľkému problému.

Strata čuchu a chuti je bežných príznakom ochorenia COVID-19. Kým niektorým sa tieto zmysly vrátia za pár týždňov, iní čakajú mesiace. Podľa vedcov ale môže dôjsť k najhoršiemu scenáru, a síce, že pacienti ich po prekonaní nákazy stratia nadobro. Štúdia z 5. januára, publikovaná v časopise Journal of Internal Medicine, zistila, že u 86 percent pacientov s miernym priebehom COVID-19 došlo k strate vnímania chuti a vône. Väčšine pacientov sa čuch a chuť vo väčšej či menšej miere vrátili späť, no sú aj takí, ktorí ich nenadobudli doteraz. "Niektorí z nás o ne prídu natrvalo," píše na stránkach spoločnosti Harvard Health Publishing kognitívny a neurologický expert Leo Newhouse.

Zdroj: Getty Images

Spomínaná štúdia dospela k záveru, že po šesťdesiatich dňoch sa u približne 15 percent pacientov zmysly neobnovili, po šiestich mesiacoch išlo o 4,7 percenta osôb. Ďalší výskum, ktorý bol uskutočnený ešte vlani v apríli, zas zistil, že väčšine pacientov sa nevrátila chuť a čuch ešte dlho po tom, čo odzneli ďalšie príznaky. Rovnako vedci odhalili, že aj keď zmysly opäť nadobudnete, nemusia byť rovnaké ako predtým. "Dobrou správou je, že čuchové neuróny sú schopné regenerácie. Zlou správou je, že nie každý sa vráti na svoju predcovidovú úroveň fungovania," píše Newhouse.

Zdroj: Getty Images

Problém je aj to, že strata čuchu a chuti môže viesť k depresii. Tento bežný príznak COVID-19 môže mať mimoriadne škodlivý účinok. Štúdia zverejnená v roku 2016 v časopise Chemical Senses zistila, že pacienti s čuchovou dysfunkciou majú príznaky depresie, ktoré sa zhoršujú úmerne so závažnosťou straty čuchu. Človek si totiž väčšinou uvedomí podstatu a nevyhnutnosť čuchu a chuti, až keď tieto zmysly stratí. Keď si ľudia nedokážu vychutnať jedlo, po ktorom túžia, alebo zacítiť vôňu svojho partnera, môže to naviac viesť k menšej hladine serotonínu.