Obrovský škandál s vakcínami: V elitných nemocniciach očkujú na základe priateľských stykov!

V nemocniciach spadajúcich pod Kolumbijskú univerzitu, Newyorskú univerzitu, Harvard a Vanderbiltskú univerzitu bolo údajne proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných niekoľko tisíc ľudí, ktorí nespadajú do kategórie kritickej infraštruktúry či zdravotníkov v prvej línii, upozornil denník New York Times. CDC preto dôrazne odporučilo, aby sa národné vakcíny dostali najskôr k tým najrizikovejším, a síce zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do styku s infikovanými pacientmi, zamestnancom ošetrovateľských domovov, po ktorých nasledujú osoby vo veku 75 a viac rokov.

Každý štát má svoju vlastnú verziu usmernení, ale čoraz viac sa stáva, že sa očkujú aj tí, ktorí nie sú klasifikovaní ako kritická infraštruktúra. Pracovníci CDC a Úradu pre potraviny a liečivá (FDA) nedávno navrhli, že by mohlo byť rozumnejšie jednoducho uvoľniť kritériá. Chcú tak čo najviac rozšíriť distribúciu vakcíny. Títo úradníci ale nevedeli, že vakcíny budú podávané zdravým ľuďom vo veku 20 až 30 rokov pred staršími ľuďmi či inými osobami s vysokým rizikom nákazy. Odporúčaním uprednostňovať kritické kategórie sa neriadili ani niektoré z najprestížnejších akademických nemocníc v USA. Podľa bioetičky z Johns Hopkins University v Baltimore Ruth Fadenovej zvýhodňovanie osôb na základe priateľských stykov nemá čo robiť pri rozhodovaní o zavádzaní vakcíny. "Ak to neurobíme správne, následky by mohli byť dosť katastrofické, takže je skutočne dôležité, aby ľudia boli citliví na pravidlá hry, ktoré tu hrajú," upozornila.

Nemocnice pridružené k Newyorskej univerzite na oficiálnych stránkach síce uvádzajú, že očkujú len zamestnancov v prvej línii, no v súkromnom maile kompetentní oboznámili zamestnancov, že očkovanie bude k dispozícii všetkým. Štátni úradníci boli zdesení, že Newyorská a Kolumbijská univerzita pri očkovaní uprednostnili zamestnancov s nízkym rizikom nákazy pred miliónmi obyvateľov USA, ktorí vakcínu skutočne potrebujú. Tieto informácie vyvolali v USA obrovský škandál. Inštitúcie sa mali v prvom rade opýtať štátu, čo majú robiť ďalej po zaočkovaní zamestnancov v prvej línii, uviedol jeden z nemenovaných úradníkov. "Jediným dôvodom, prečo majú toľko vakcíny, koľko majú, bolo to, že boli správcami vakcín, pretože majú chladiarenské sklady. Nebola to vakcína Newyorskej univerzity použitá pre Newyorskú univerzitu," vysvetlil.

Problém sa netýka iba akademických lekárskych centier. Niektoré nemocnice majú zavedených tak málo kontrol, že veľa ľudí dokázalo obísť pravidlá. Napríklad v okrese Maricopa v Arizone online formulár odporúča, aby uchádzači používali radšej osobnú e-mailovú adresu než adresu pridruženú k nemocnici a nevyžadujú identifikačné čísla zamestnancov. "Áno, chceme, aby boli ľudia očkovaní, ale musíme zabezpečiť prístup najmä vysoko rizikovým skupinám," poznamenala epidemiologička na Arizonskej univerzite Saskia Popescuová. Podobné škandály totiž podľa nej poškodzujú dôveru v procese verejného zdravia.