KORONAVÍRUS Vedci majú pochybnosti o tejto vakcíne: Chcú radšej počkať na iné preparáty

Obavy ohľadom preparátu od spoločnosti AstraZeneca vyjadril napríklad predseda Imunologickej spoločnosti Austrálie a Nového Zélandu (ASI) Stephen Turner. "Zásadnou otázkou je, či vakcína (od spoločnosti AstraZeneca) môže naozaj poskytnúť kolektívnu imunitu," uviedol Turner. Vo vyhlásení pre tamojšiu tlač potom povedal, že by si preparát od tejto spoločnosti nevybral pre "širšie použitie, a to kvôli nižšej účinnosti". Podľa neho by vláda mala preferovať látky od spoločností Pfizer a BioNTech či od firmy Moderna.

Austrálski vedci a epidemiológovia pripomínajú, že preparát od spoločnosti AstraZeneca dosiahol v testoch výrazne nižšiu účinnosť ako látky od uvedených konkurenčných firiem. Vzhľadom na nízky počet novo nakazených v Austrálii niektorí vedci mienia, že krajina môže počkať, až budú široko dostupné tie najviac účinné preparáty.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/Steve Parsons/Pool Photo via AP

Austrálske zdravotnícke úrady označili látku od AstraZeneca za účinnú a bezpečnú. "Veľkou výhodou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca je to, že vakcíny sú vyrábané v Austrálii," uviedol hlavný epidemiológ Paul Kelly. Podľa neho by liekový regulátor mohol schváliť preparát vo februári.

Austrálsky premiér Scott Morrison minulý týždeň uviedol, že v januári očakáva schválenie preparátu od spoločností Pfizer a BioNTech. Začiatok očkovacej kampane vláda plánuje na február. Austrália je jednou z krajín, ktorej sa podarilo najviac obmedziť šírenie nákazy koronavírusu. Krajina v stredu zaznamenala jeden nový prípad. V priebehu epidémie Austrálie, kde žije 25 miliónov ľudí, zaregistrovala 28 600 osôb nakazených koronavírusom, z ktorých 909 zomrelo.