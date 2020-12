Vedci skúmajú dva nezvyčajné symptómy u mužov a žien: Objavuju sa po vyliečení z COVID-19

LONDÝN - Odborníci v oblasti zdravotníctva neustále zaznamenávajú nové následky a príznaky nákazy novým koronavírusom. Najnovšie zistili, že ľudia vyliečení z COVID-19 sa čoraz častejšie sťažujú na ťažkosti spojené s fungovaním pohlavných orgánov, a to tak muži, ako aj ženy.

Ochorenie COVID-19 má podľa výsledkov viacerých štúdií vplyv aj na funkciu pohlavných orgánov. Mnohí vyliečení pacienti sa sťažujú na problémy so sexuálnym fungovaním a poruchy reprodukcie. U žien sú to najmä menštruačné zmeny, u mužov erektilná dysfunkcia. Príspevok v časopise Journal of Endocrinological Investigation už v júli naznačil možnú súvislosť medzi erektinou dysfunkciou a koronavírusovou infekciou. Jeho autori uviedli, že u mužov trpiacich covidom-19 existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich prejaví porucha pohlavných žliaz (hypogonadizmus) ako u tých, ktorí toto ochorenie nemali. "Nezodpovedanou otázkou zostáva, či ide v prípade hypogonadizmu o dočasný alebo trvalý stav," uviedli vtedy vedci.

U mužov, ktorí prekonali COVID-19, bol zaznamenaný aj znížený počet Leydigových buniek, ktoré produkujú mužské pohlavné hormóny, najmä testosterón, a sú zodpovedné za spermatogenézu, čiže tvorbu spermií. Výskumníci sa tiež domnievali, že nízka hladina testosterónu môže byť jedným z dôvodov veľkého rozdielu v úmrtnosti a miere hospitalizácie medzi mužmi a ženami a môže tiež vysvetľovať, prečo SARS-CoV-2 častejšie infikuje starých mužov.

Sexuálne a reprodukčné problémy spojené s hormónmi však pociťujú aj ženy. Praktická lekárka a odborníčka na menopauzu Louise Newsonová v súčasnosti vykonáva pilotný prieskum zameraný na zistenie súvislosti medzi koronavírusovou infekciou a hormonálnymi poruchami pohlavných orgánov. Na základe údajov vyzbieraných od 842 mužov a žien sa domnieva, že "COVID19 pravdepodobne súvisí so zníženou tvorbou estrogénu a testosterónu, ktorým sa v doterajších výskumoch nevenovalo veľa pozornosti". Newsonová tiež uviedla, že veľa žien zaregistruje zhoršenie príznakov covidu-19 tesne pred začiatkom menštruácie, keď sú hladiny estrogénu v tele nízke. Zároveň sa domnieva, že nie je úplná náhoda, že symptómy nákazy koronavírusom, ako mozgová hmla, únava, závraty či bolesti kĺbov, sú aj príznakmi menopauzy. Lekárka vysvetlila aj to, pacientkam trpiacim dlhodobými následkami ochorenia COVID-19 sa ich stav zlepšil správnou dávkou a typom hormonálnej substitučnej liečby. A aké sú ešte možné súvislosti medzi koronavírusom a hladinou hormónov?

Nízka hladina testosterónu môže zvýšiť riziko infekcií dýchacích ciest

Podľa tureckej štúdie publikovanej v časopise The Aging Male je testosterón spojený s imunitným systémom dýchacích orgánov a jeho nízka hladina môže zvýšiť riziko infekcií dýchacích ciest. Uviedol to profesor urológie a medicíny Selahittin Cayan.

Ženy s nízkym obsahom estrogénu majú vyššiu pravdepodobnosť nákazy koronavírusom

Autori štúdie realizovanej v čínskom Wu-chane zistili, že ženy, ktoré nemali menopauzu a mali ťažký priebeh ochorenia COVID-19, strávili v nemocnici menej času ako ženy v rovnakom veku, ktoré menopauzu mali. "Žiadna menopauza a dostatočná hladina ženských pohlavných hormónov, akými sú E2 a Anti-Müllerov hormón, by potenciálne mohli chrániť pozitívne testované pacientky," skonštatovali vedci s tým, že týmto ženám by mohlo pomôcť aj podávanie doplnkov.

Semenníky exprimujú u mužov enzým ACE2

Aby koronavírus prenikol do buniek, musí sa vírusový proteín naviazať na ACE2 receptor. Podľa článku Britskej spoločnosti sexuálnej medicíny (BSSM) sú semenníky jedným z najväčších miest expresie ACE2, čo naznačuje súvislosť medzi fungovaním reprodukčného systému a covidom-19. V dokumente sa tiež uvádza, že koronavírus poškodzuje endotelové bunky, ktoré lemujú vnútorný povrch krvných ciev. Tento stav je podľa expertov často prítomný u mužov s erektilnou dysfunkciou a nedostatkom testosterónu.

COVID-19 môže ovplyvniť tvorbu spermií

Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise The Lancet bola u niektorých pacientov zaznamenaná autoimunitná orchitída, ktorá by mohla v budúcnosti spôsobiť ich neplodnosť. Podľa odborníkov ale v súčasnosti neexistuje dostatočné množstvo dôkazov, ktoré by naznačili, či sú takéto následky trvalé.