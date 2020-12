Vedci varujú pred ďalším dlhodobým následkom COVID-19: Muži, majte sa na pozore!

Najnovšia štúdia, ktorú vykonali kanadskí vedci, ukázala, že existuje spojitosť medzi mužmi, ktorí prekonali COVID-19, a komplikáciami ako napríklad erektilná dysfunkcia. Odborníci poukázali na tri faktory, ktoré môžu viesť k možnému nástupu spomínaných zdravotných komplikácií.

Cievne účinky

Erektilná funkcia môže predznamenať výskyt srdcového ochorenia, keďže vaskulárny systém a reprodukčný systém sú spojené. Je známe, že COVID-19 môže spôsobiť hyperzápaly v tele, najmä v srdci a okolitých svaloch. Prívod krvi do penisu sa môže upchať alebo zúžiť v dôsledku nového alebo zhoršeného vaskulárneho stavu spôsobeného vírusom.

Psychologický dopad

Sexuálna aktivita úzko súvisí s duševným zdravím. Stres, úzkosť a depresia spôsobené vírusom a pandémiou môžu súvisieť so sexuálnou dysfunkciou a zlou náladou.

Zdroj: Getty Images

Celkové zhoršenie zdravotného stavu

Erektilná dysfunkcia je zvyčajne príznakom základného problému. Muži so zlým zdravotným stavom sú vystavení väčšiemu riziku vzniku tejto dysfunkcie a tiež závažnej reakcie na COVID-19. Keďže koronavírus dokáže vyvolať veľké množstvo iných zdravotných problémov, je všeobecne zlý zdravotný stav znepokojujúci kvôli možnému výskytu erektilnej dysfunkcie ako aj ďalším komplikáciám. "Erektilná dysfunkcia môže byť znakom zlého zdravotného stavu vo všeobecnosti. Obzvlášť u mladých a zdravých ľudí, u ktorých sa náhle vyvinie táto dysfunkcia, a tiež po prekonaní COVID-19, to môže byť známkou toho, že sa deje niečo vážnejšie," vysvetľuje urológ Ryan Berglund z medicínskeho centra Cleveland Clinic.

Zdroj: Getty Images

Ďalším dôvodom na vznik obáv je potenciálne poškodenie semenníkov, ktoré môže nastať po infekcii COVID-19. Berglund zdôraznil, že je priskoro presne určiť, či je poškodenie trvalé, dočasné alebo či môže mať vplyv na plodnosť. Dôležitým aspektom, ktorý je potrebné vziať do úvahy, je podľa neho aj vek, pretože je to rizikový faktor pre rozvoj erektilnej dysfunkcie. "Vieme, že existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako by vírus mohol spôsobiť erektilnú dysfunkciu, ale je potrebné vykonať v tejto veci ďalšie výskumy, kým to budeme vedieť naisto," uzavrel špecialista.