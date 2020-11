Tieto Vianoce budú výnimočné! FOTO Uvidíme ÚKAZ, ktorý tu nebol takmer 800 rokov

LONDÝN - Astronómia tvrdia, že už čoskoro sa Jupiter a Saturn dostanú do takej vzájomnej blízkosti, ako tomu nebolo takmer osemsto rokov. Ak toto "stretnutie" zmeškáte, pravdepodobne budete mať smolu. Opäť k nemu dôjde až v roku 2400.

Už 21. decembra sa na nočnej oblohe Jupiter a Saturn navzájom priblížia do tesnej vzájomnej blízkosti. Astronómovia tvrdia, že sa tak stane prvýkrát za posledných takmer 800 rokov. Vzdialenosť by mala byť menšia ako je šírka splnu hneď po západe slnka na zimný slnovrat. Tieto obrovské planéty sa k sebe zbližujú už od leta.

Pokiaľ to počasie dovolí, nebeský úkaz bude viditeľný odkiaľkoľvek na Zemi, hoci najlepšie viditeľný bude z blízkosti rovníka. Ľudia žijúci v Londýne a New Yorku uvidia planéty blízko horizontu zhruba hodinu po západe slnka.

Zdroj: Rice University/Patrick Hartigan

Nebeský úkaz bude viditeľný od 16. do 25. decembra a väčšina pozorovateľov s ďalekohľadom to bude môcť sledovať každý večer. Určite si to nenechajte ujsť, pretože najbližšie sa Jupiter a Saturn začnú vzájomne približovať až 15. marca 2080 a k úplnej konjunkcii dôjde až v roku 2400. V tom čase budú planéty na oblohe vyššie a dokonca budú aj dlhšie viditeľné.

„Zosúladenie medzi týmito dvoma planétami je pomerne zriedkavé a vyskytuje sa približne raz za 20 rokov,“ uviedol astronóm Patrick Hartigan z Rice University v Houstone v Texase. „Táto konjunkcia je výnimočne zriedkavá obzvlášť kvôli tomu, ako blízko sa planéty budú navzájom javiť,“ vysvetlil.

Zároveň poznamenal, že ak by ste chceli vidieť minulú konjunkciu, museli by ste sa vrátiť späť do 4. marca 1226. „Večer najbližšieho priblíženia 21. decembra budú vyzerať ako dvojitá planéta oddelená iba jednou pätinu priemeru splnu,“ dodal Hartigan.

Podľa Hartigana sa planetárne duo bude každý večer okolo západu slnka javiť nízko na západnej oblohe. Malo by byť tiež dostatočne jasné na to, aby ho bolo možné vidieť počas súmraku. „Čím ďalej na sever budete, tým menej času budete mať na to, aby ste zahliadli konjunkciu, kým sa planéty ponoria pod horizont,“ upozornil Hartigan.