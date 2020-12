Dávajte si pozor na sneh na cestách: V týchto lokalitách Slovenska už potrápi vodičov

BRATISLAVA - V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sú cesty miestami pokryté malou vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na webe zjazdnost.sk.

Horské priechody sú na celom území SR zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. "Okrem horských priechodov Makov, Besník a Dobšiná, kde je na vozovkách vrstva čerstvého až kašovitého snehu hrúbky jeden centimeter," doplnili cestári. Všetky sledované diaľničné úseky, rovnako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, ich povrch je prevažne vlhký až mokrý.

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v okolí Námestova, Myjavy a Štrby. Do 100 metrov v lokalitách Dolného Kubína, Dargova a Sedla Besník. SSC informuje, že tunely Svrčinovec a Poľana na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité sú uzatvorené pre všetku dopravu do 15. decembra.

Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Šútovce (cesta III/1774) a pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky horský priechod Fačkovské sedlo (cesta I/64).