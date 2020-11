FOTO Richard pri recyklácii odpadu objavil malú škatuľu: Otvoril ju a... ukrývala dojemný obsah

Zamestnanci rodinnej recyklačnej firmy minulý víkend objavili netradičný nález. Bola to mosadzná škatuľa plná hotovosti, na ktorej bolo napísané "pre choré deti". Bankovky sú v rôznych hodnotách, od 5, cez 10 až po 20 librové. Odkaz na škatuli naznačuje, že pôvodný majiteľ chcel darovať hotovosť na charitu. Richard Taroni, ktorý firmu vlastní spolu s bratom Harrym, otcom Russellom a mamou Trixie, sa dokonca ponúkol tiež prispieť.

Zdroj: profimedia.sk

"Máme obrovskú hromadu mosadze na zošrotovanie, všetko od čajníkov a dverových kľučiek až po staré rúry, takže šance, že si túto škatuľku vôbec všimneme, boli mizivé. Úprimne povedané, boli sme ohromení, ale možno je pravda, čo sa hovorí: kde je bahno, tam je mosadz," povedal Richard. Rodina sa domnieva, že je nemožné, aby niekto schválne vyhodil všetky tieto peniaze, preto ide pravdepodobne o omyl. "Zrejme to niekto vyhodil omylom, stratili sa alebo na ne niekto jednoducho zabudol. Jediné, čo vieme s istotou, je, že ak tieto peniaze môžeme vrátiť späť do rúk oprávneného vlastníka, určite to urobíme," dodal Taroni.

Mladík si myslí, záhadná nádobka patrí niekomu z Birminghamu, pretože všetok kov v ich stredisku pochádza priamo z mesta. "Je to úžasný malý príbeh a chceme, aby osoba alebo ľudia, ktorí našetrili a potom stratili tieto peniaze, boli tí, ktorí ich vložia do rúk oprávnenej charity," dodal Richard. Spolu so svojimi najbližšími teraz vyzvali ľudí, aby im pomohli vypátrať pôvodného majiteľa škatule. Zároveň dúfajú, že sa tak stane už v priebehu najbližších týždňov.