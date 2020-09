FOTO Po tomto pobežíte upratať si garáž: Muž objavil medzi starými vecami hotový poklad!

Päťdesiatjedenročný nemenovaný Angličan z mesta Church Gresley v grófstve Derbyshire robil v poriadok v rodinnej garáži, ktorá bola plná škatúľ so starými vecami. V jednej z nich objavil čajník, ktorý kedysi jeho mama vystavovala vo vitríne v ich dome, keď bol ešte malé dieťa. "Do Anglicka ho zrejme priniesol môj starý otec, keď počas druhej svetovej vojny slúžil na Ďalekom východe," povedal nálezca.

Zdroj: profimedia.sk

Pôvodne zamýšľal čajník darovať miestnemu bazáru, no niečo mu stále hovorilo, aby ho dal najprv oceniť. A dobre urobil. Takto totiž zistil, že vlastne ide o čínsku nádobu na víno pochádzajúcu z osemnásteho storočia, ktorú podľa všetkého používal cisár Qianlog.

Uplynulý štvrtok sa konala dražba nádoby. Spoločnosť Hansons Auctioneers odhadovala, že sa predá maximálne za 50 000 dolárov, no nakoniec to bolo takmer desaťkrát viac. Presnejšie 495 880 dolárov (424 940 eur), ktoré bol ochotný zaplatiť anonymný kupca z Londýna. "Som veľmi vzrušený, zmení mi to život. Aukciu som sledoval naživo z domu spolu s bratom a ostatnými členmi rodiny," dodal šťastný muž.