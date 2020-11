LOCKDOWN negatívne vplýva aj na časť tela, ktorú si veľmi strážime: Pozor, keď dochádza k tomuto

Na jeseň je to s vlasmi ako s lístím. Dni sa krátia a blíži sa zima a to je obdobie roka, keď ich strácame najviac. Vyplýva to zo štúdie publikovanej v časopise British Journal of Dermatology, ktorá zahŕňa údaje z ôsmich štátov sveta.

"Súvislosť medzi ročným obdobím a stratou vlasov skutočne existuje. Leto a jeseň sú tým časom, kedy je vypadávanie vlasov hojnejšie, bez ohľadu na zemepisné rozdiely. Niektoré výskumy naznačujú, že august a september sú mesiace, kedy je tento problém najvýraznejší. Ide o takzvanú telogénnu fázu. V zime sú vlasy, naopak, v tejto fáze len minimálne," uvádza autor štúdie Shawn Kwatr.

Zdroj: Getty Images

V telogénnej fáze je vlas ešte vo vlasovom korienku, ale jeho životnosť je prakticky ukončená. Už nerastie a čoskoro vypadne. V lete je percento vlasov predurčených na vypadnutie počas niekoľkých týždňov maximálna, zatiaľ čo v zime je obmedzené, takže vlasový porast zostáva taký, aký je. Naopak anagénna fáza znamená, že vlas rastie asi o jeden milimeter za tri dni. Maximálny počet vlasov v tejto fáze je na jar, kedy porast hustne. Norma Cameliová z Dermatologického ústavu San Gallicano v Ríme tvrdí: "Na jeseň strácame viac vlastov aj preto, že pobyt na slnku v lete vyvoláva zápal vlasovej pokožky, ktorý v nasledujúcich týždňoch prispieva k vypadávaniu vlasov." Tento jav môže byť tento rok ešte výraznejší, pretože stres z pandémie covidu-19 oslabuje vlasovú pokožku. "Ak sme pod tlakom, synchronizujú sa a urýchľujú cykly vlasových vačkov, až môže nastať značná strata vlasov. Pri lockdowne vypadávajú vlasy z dôvodu trvalého stresu. Strata vlasov je homogénna, ale ak sa včas zasiahne a problém sa nestane chronickým, dá sa riešiť," myslí si profesor talianskej spoločnosti trichológie (vedný odbor zameraný na štúdium vlasov) Pietro Tesauro.

Zdroj: Getty Images

Ako zistíme, že naozaj strácame príliš mnoho vlasov? Tesauro tvrdí, že nemá zmysel počítať denne vlasy, ktoré zostali v sprche či na hrebeni. To len zvyšuje úzkosť a nie je to spoľahlivá metóda. Lepší je podľa neho tento test: od prvého dňa každý mesiac si umývajme vlasy tri dni po sebe, aby sme odstránili tie vlasy, ktoré by prirodzene vypadli, a na štvrtý deň sa minútu češme a potom spočítame vlasy, ktoré zostali v hrebeni. Týmto spôsobom možno tiež zistiť, či je vypadávanie vlasov mesiac od mesiaca výraznejší alebo nie.

Zvyčajne strácame desiatky vlasov denne bez toho, aby sme si to všimli. Ide o normálnu obnovu vlasového porastu. Problém nastáva vtedy, keď prichádzame denne o viac než sto vlasov po dobu niekoľkých týždňov. Potom je vhodné pátrať po príčine. Keď je vidieť vlasovú pokožku, znamená to, že sme už prišli o tretinu vlasov alebo že sú stenšené. Je dôležité navštíviť dermatológa alebo trichológa, ktorý rieši problémy s vlasmi a vlasovou pokožkou. Je nevyhnutná správa diagnóza, lebo len tak možno zvoliť účinnú terapiu. Príčin vypadávania vlasov je mnoho a vyžadujú rôzny prístup. Pre diagnózu je rozhodujúce, aké sú rodinné predispozície, nesprávny životný štýl, príliš vysoká úroveň stresu či hrubé chyby kaderníka. Predovšetkým u žien sú dôležité krvné testy, aby sa zistilo, či nejde o nedostatok niektorých vitamínov ako B12 alebo D či o nadmernú úroveň mužských pohlavných hormónov androgénov.