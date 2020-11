Experti odhalili, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia budú superšíriteľmi vírusových infekcií

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

TALLAHASSEE - Odborníci z University of Central Florida prišli so zaujímavým poznatkom. Vďaka novej štúdii zistili, že ľudia, ktorí majú celú sadu zubov, môžu koronavírus prenášať rýchlejšie než ľudia bez zubov. Podľa inej štúdie je kľúčovým faktorom aj to, ako hlasno človek rozpráva.