Desať PRÍZNAKOV, ktoré signalizujú vážnu chorobu: Hneď tým prvým trpia tisíce z vás

Zdravie je to najcennejšie, čo máme a v súčasnosti si to možno uvedomujeme viac ako inokedy. Mali by sme si ho preto chrániť a pozorne sledovať každú zmenu, ktorou sa nám snaží telo naznačiť, že sa s nami niečo deje. Ak na sebe pozorujete niektorý z nasledujúcich desiatich nasledujúcich symptómov, nemali by ste ho podceňovať. Ich prítomnosť totiž môže signalizovať nástup závažného ochorenia.

1. Suché oči

Ľudia majú zvyčajne tendenciu spájať tento problém s nadmerným sledovaním monitoru počítača alebo televízie, ale toto nemusí byť jediná príčina. Môže ísť aj o príznak Sjögrenovho syndrómu. Ide o autoimunitné ochorenie spôsobujúce zápal slzotvorných žliaz, ktorý vedie k zníženej produkcii sĺz. Podľa Nadácie Sjögrenovho syndrómu sa môže toto ochorenie spájať aj s vysúšaním ústnej dutiny.

Zdroj: thinkstock.com

2. Biele škvrny v ústnej dutine

Môže ísť o symptóm kožného ochorenia známeho ako leukoplakia. Podľa Americkej spoločnosti pre rakovinu sa objavuje najmä u fajčiarov alebo ľudí, ktorí pravidelne prežúvajú tabak. Ochorenie treba liečiť, pretože môže prerásť do rakoviny.

3. Neustály pocit chladu

Ak ste neustále hladný a vždy siahnete po teplejšom oblečení alebo deke aj vtedy, keď je ľuďom vo vašom okolí naopak teplo, možno trpíte zníženou funkciou štítnej žľazy (hypotyreóza). Podľa Harvardovej univerzity pri tomto ochorení spomalené bunky spaľujú menej energie, čo vedie k zníženej produkcii tepla.

4. Búrlivé sny

Hoci nepripisujete vašim snom veľkú dôležitosť, aj ony sú schopné vypovedať o vašom zdraví. Podľa Americkej asociácie pre Parkinsonovu chorobu môžu byť veľmi intenzívne, búrlivé sny alebo nočné mory počiatočným príznakom Parkinsonovej choroby.

Zdroj: Getty Images

5. Neustály pocit nafúknutia

Nafúknuté brucho u žien nemusí byť len výsledkom nevhodnej kombinácie potravín. Jeho dlhodobé pretrvávanie netreba podceňovať. Neustály pocit nafúknutia môže totiž signalizovať rakovinu vaječníkov, v dôsledku ktorej sa v brušnej dutine hromadí nadbytočná tekutina.

6. Nadmerné vypadávanie vlasov

Vypadávanie vlasov je prirodzený celoživotný proces, ale ak vám zrazu začnú vypadávať v nadmernom množstve, pátrajte po príčinách. Dôvodom môže byť napríklad nesprávna činnosť štítnej žľazy alebo anémia (chudokrvnosť).

Zdroj: gettyimages.com

7. Náhly úbytok hmotnosti

Mnohí síce túžime po strate tukových vankúšikov, ale ak schudnete bez toho, aby ste pre to niečo robili, môže ísť o niečo vážne. Nevysvetliteľná strata hmotnosti býva častou príčinou rakoviny žalúdka.

8. Náhly nárast hmotnosti

Ak z ničoho nič začnete priberať bez akejkoľvek zmeny životného štýlu, môže to byť spôsobené zníženou tvorbou hormónov štítnej žľazy (hypotyreóza). Práve tieto hormóny totiž regulujú metabolizmus. Ľudia s hypotyreózou trpia poruchami bazálneho metabolizmu, čo sa prejavuje práve nekontrolovaným nárastom hmotnosti.

Zdroj: thinkstock.com

9. Škvrnité a citlivé zuby

Dentálna erózia, ktorá sa prejavuje úbytkom skloviny a mení zafarbenie zubov, môže súvisieť s refluxnou chorobou pažeráka. "Pacienti si často neuvedomujú, že trpia týmto ochorením, pretože nemajú bolesti. Dentálni odborníci však vedia, ako sa prejaví proces, pri ktorom sa kyselina vracia späť do úst a poškodzuje sklovinu," vysvetlila zubárka Inna Chernová z New Yorku. Poškodenie je zvyčajne najviac viditeľné na horných predných zuboch zo strany od podnebia a spodných zadných zuboch zo strany jazyka. Zasiahnuté oblasti sú veľmi hladké a sfarbené v dôsledku straty skloviny. Medzi najčastejšie príznaky zubnej erózie patrí citlivosť zubov, zmena farby, rednutie skloviny, špicaté okraje zubov, bolesť, prípadne aj strata zubov, ktoré sa buď odlomia alebo začnú hniť.

10. Horká chuť v ústach

Tento symptóm môže znamenať tzv. Batterov pažerák. Trpia ním pacienti, ktorí dlhodobo pociťujú pálenie záhy a neriešia to. Žalúdočná kyselina im takto neustále poškodzuje povrch pažeráka, narúša ho a môže vyústiť až do rakoviny. Okrem už spomínanej horkej chuti sú ďalšími príznakmi chrapľavý hlas či pretrvávajúci suchý kašeľ.