Profesor prezradil, ako sa dá zabrániť superšíreniu KORONAVÍRUSU počas zimy

Prakticky celá Európa, USA aj iné krajiny bojujú s druhou vlnou pandémie, ktorá je oveľa silnejšia než tá prvá z jari. Vedci sa pomocou matematických modelov snažia predpovedať, ako sa bude nákaza šíriť. Poznanie prognóz je dôležité najmä v tomto období pred zimou, počas ktorej má nový koronavírus najväčšiu silu. Na základe predpovedí je potom možné usmerňovať správanie ľudí v snahe zabrániť väčšiemu šíreniu ochorenia COVID-19.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Superšíriteľské udalosti

Koronavírus sa najviac šíri prostredníctvom tzv. superšíriteľov, kedy jeden človek nakazí niekoľkých ďalších. Reprodukčné číslo RO vírusu je momentálne medzi 2 a 3, čo znamená, že jedna osoba v priemere infikuje dvoch až troch ľudí. Niektorí ľudia sa však ukázali ako superšíritelia, teda v dôsledku ich nákazy sa objavilo veľké množstvo sekundárnych prípadov. Vedci zistili, že takmer 20 percent osôb sa podieľa na 80 percentách celkových infekcií. Nákaza sa veľmi dobre šíri cez aerosóly, čiže menšie častice slín či vydychovaných častíc, ktorých veľkosť dosahuje niekoľko mikrometrov. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb pomáha šíreniu nákazy úzky sociálny kontakt na dlhší čas, a to najmä v interiéroch. Väčšina prípadov hromadnej nákazy sa objavila v rodinách, príp. podobných úzkych sociálnych vzťahoch.

Zdroj: Getty Images

Najdôležitejšia je správna ventilácia

Aby sme čo najviac zabránili pravdepodobnosti vytvorenia superšíriteľských udalostí, musíme podľa kanadského profesora systémov a počítačového inžinierstva na Carletonskej univerzite venovať najväčšiu pozornosť ventilácii. Ideálne by bolo, keby sa všetky aktivity ľudí konali vonku, čo ale počas zimy, pochopiteľne, nebude možné. Je preto potrebné dbať na kvalitu ovzdušia v interiéri. "Ventilačné štandardy ako ASHRAE a MERV-13 by mali byť ; povinné. Ak ich zaobstaranie ale nie je možné, účinné v tomto smere sú aj prenosné čističe vzduchu s HEPA filtrami," uviedol Gabriel Wainer v článku zverejnenom v odbornom časopise The Conversation. Na kontrolu vzduchu v interiéri dobre poslúžia aj detektory oxidu uhličitého či zariadenia na kontrolu vlhkosti. Wainer v tejto súvislosti odporúča aj vytvorenie modelu dlhotrvajúcich vedľajších účinkov, ktorými trpia ľudia počas lockdownu.