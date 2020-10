KORONAVÍRUS Sestrička po 13-hodinovej neplatenej šichte dostala facku ako hrom: To nemyslí nemocnica vážne!

Athena Anastasiouová pracuje v rámci povinnej praxe 40 hodín týždenne v nemocnici v anglickom grófstve Hertfordshire. Ako budúca zdravotná sestra musí mať do svojich záverečných decembrových skúšok odpracovaných 2000 hodín. Na konci jednej náročnej služby si pred pár dňami našla za stieračom svojho auta blok na pokutu vo výške 35 libier (38,70 eura). Študentku to mimoriadne rozladilo. "Nič nepoteší viac ako pokuta po stresujúcej trinásťhodinovej šichte v nemocnici," napísala na Twitteri pod fotkou bločku.

Just what you love to see after finishing a 13 hour shift, whilst working for the NHS for free (our hospital don’t give students permits) pic.twitter.com/z6w8IZ1UbV