KORONAVÍRUS Ukrajina zaznamenala rekord v počte pozitívnych testov

O 2194 na 124.113 stúpol počet uzdravených pacientov. Od vypuknutia pandémie zaznamenala Ukrajina celkovo 293.641 prípadov nákazy a 5517 súvisiacich úmrtí. Najvyšší počet novopotvrdených infekcií zaevidovali v hlavnom meste Kyjev (598) a Odeskej (506) i Charkovskej (472) oblasti. Ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok vydalo súbor odporúčaní pre komunálne voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 25. októbra.

Voličom sa odporúča vstupovať do volebnej miestnosti s prekrytým nosom a ústami, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup najmenej 1,5 metra od iných osôb. Ministerstvo tiež na občanov apelovalo, aby do volebných miestností neprichádzali s deťmi, ak je to možné, a pri vypĺňaní volebného lístka použili vlastné pero.