Žena nečakane skolabovala na dovolenke v Turecku: FOTO Jej rodina sa ocitla v ťažkej situácii

67-ročná Carole Flemingová uviazla v tureckej nemocnici po tom, čo jej lekári diagnostikovali chorobu, pri ktorej jej imunitný systém napáda jej vlastné telo. Carole v minulosti prežila rakovinu prsníka, jej súčasný stav je však oveľa horší a neustále sa zhoršuje.

Liečba krvnej poruchy, ktorou trpí, bude denne stáť 10.000 libier, teda vyše 11.000 eur, pričom turecká nemocnica už hromadí účty za lekársku starostlivosť. To pobúrilo ženinho brata Iana Fleminga, ktorý spustil dobrovoľnú zbierku peňazí.

Carole zo Stockportu sa z rakoviny prsníka dostala len v marci toho roku a krvné testy, ktoré v tom čase podstúpila, potvrdili, že je dostatočne zdravá na to, aby vycestovala. Minulý mesiac sa preto vybrala na dovolenku do Turecka s dcérou Stephanie a zaťom Alperom. Po tom, čo 16. augusta skolabovala, skončila v nemocnici a odvtedy sa náklady na jej dennú liečbu zvýšili o 1 000 libier, čo je v prepočte takmer 1 130 eur.

Zdroj: GoFundMe

Zdravotníci v Muğle, kde je Carole na jednotke intenzívnej starostlivosti, si pôvodne mysleli, že za jej stav môžu hormonálne tablety spojené s liečbou rakoviny prsníka. Teraz veria, že bude potrebovať transplantáciu kostnej drene, pretože hladina krvných doštičiek je nebezpečne nízka.

Rodina dúfa, že Carole sa podarí previesť späť do Veľkej Británie, ale tureckí zdravotníci tvrdia, že to už nie je možné. „Lekári jej nedovolia opustiť nemocnicu, kým nepodstúpi niektorú z liečob,“ vysvetlil Ian. Ak by poletela domov, hrozila by jej smrť. Tureckí lekári preto čakajú na rodinu, kedy pristúpi na liečbu.

V súčasnosti sa rodina snaží získať peniaze na komerčnú leteckú záchrannú službu, ktorá by ju mohla dostať späť do domovskej krajiny. Tam by ju ošetrili lekári z Národnej zdravotníckej služby.

„Musíme ju dostať domov do úžasnej starostlivosti našej Národnej zdravotníckej služby, ale bez lekárskej repatriácie prostredníctvom komerčnej leteckej záchrannej služby ju tureckí lekári nemôžu odhlásiť z nemocnice,“ na GoFundMe napísala Carolina dcéra Stephanie.

Náklady stoja najmenej 25.000 libier, teda vyše 28.000 eur. „Britský konzulát tu v Turecku ani v Londýne nám nemôže pomôcť. Ak zomrie, jej telo vrátia späť, ale nie, pokým je nažive,“ dodala Stephanie na margo nešťastnej rodinnej situácie.