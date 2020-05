VIDEO Tínedžeri (18) sa vzali len po polroku randenia: Keď sa dozviete dôvod, zabolí vás pri srdci

Chaseovi diagnostikovali zákernú chorobu, keď mal dvanásť rokov. Ide o agresívne ochorenie napádajúce kosti a mäkké tkanivá. Neskôr mu lekári objavili nádory aj na pľúcach, ramene a mozgu. Zdravotný stav mladíka z americkej Indiany sa v marci 2020 začal rapídne zhoršovať. Spolu so svojou 18-ročnou priateľkou, s ktorou randia len polroka, plánovali svadbu až po vysokej škole, kvôli zdravotným komplikáciám sa ale rozhodli, že ju zorganizujú už teraz.

Zdroj: Facebook/Jeff Mills

Rodiny oboch tínedžerov so svadbou súhlasili. Všetko vybavili za štyri dni. Video zo svadby zachytáva šťastnú dvojicu prechádzajúcu svadobnou uličkou na trávniku jedného z domov. Po slávnostnej ceremónii ich čakala oslava so všetkými tradičnými prvkami. "Počas svojho prípitku Jeff povedal, že Sadie nikdy nebola šťastnejšia," vyhlásil Brad. Jeho slová potvrdila aj samotná Sadie. "Takto to Boh chcel, aby sme boli spolu," stručne okomentovala čerstvá nevesta.

Zdroj: Facebook/Jeff Mills

Chase dúfa, že ľudia si z tohto príbehu zoberú mimoriadne dôležitý odkaz. "So Sadie sme spolu len krátko, no už od začiatku sme vedeli, že spolu chceme stráviť zvyšok života. Užite si každý moment života, užite si ľudí, ktorých milujete a čas strávený s nimi," odkazuje. V súčasnosti čerstvého ženáča čaká chemoterapia. Mesačne dostáva injekcie na spomalenie rednutia kostí a lekári sa naďalej snažia nájsť vhodné lieky, ktoré by zmiernili priebeh jeho rakoviny.