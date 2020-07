Fitneska (†39) zomrela na agresívnu rakovinu: Krátko po smrti od nej dostala rodina nečakaný ODKAZ

Minulý týždeň prišiel Ricky o svoju milovanú Gemmu, ktorá prehrala dvojročný boj s rakovinou. Dvojica sa zosobášila len pred niekoľkými týždňami, keď sa zdravotný stav krásnej osobnej trénerky rapídne zhoršil. Trpela silnými bolesťami, no krátko pred svojou smrťou ešte stihla napísať emotívny odkaz, v ktorom vyzvala ľudí, aby žili svoj život naplno a že sa "všetci uvidíme sa na druhej strane". Na žiadosť zosnulej ho zverejnil užialený vdovec, v ktorého náručí v hospici zomrela.

Zdroj: Facebook/Gemma’s Fundraising Bridlington

"Ak toto čítate, znamená to, že som konečne zomrela po týždňoch utrpenia. Aj keď budem mať zlomené srdce, pretože musím opustiť všetkých svojich blízkych, budem rada, že sa zbavím všetkého, čo mi táto bastardská choroba priniesla. Naozaj dúfam, že zdieľaním môjho príbehu a apelovaním na vykonávanie povinného skenovania som urobila správny krok a ak pomôže aspoň jednému človeku, tak to malo význam. Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili moju vďačnosť Rickovi, pretože celý čas stál po mojom boku a počas tohto strašného obdobia mi dával úžasnú lásku a podporu. Chcem, aby všetci moji blízki vedeli, že bolesť a utrpenie sú už preč a konečne mám pokoj," napísala Sissonová.

Ďalej odkázala, že každý by si mal uvedomiť, že život je krátky a je chyba, keď si všetci myslíme, že sa nám nemôže stať nič zlé. "Toto môže postretnúť každého, kto číta tieto riadky. Prežívajte preto svoj život naplno, neberte nič a nikoho ako samozrejmosť, pretože nikto z vás naozaj nevie, čo vás čaká za rohom. Teším sa však z toho, že ja som už tam hore a že sa raz uvidíme."

Zdroj: Facebook/Gemma’s Fundraising Bridlington

Gemme diagnostikovali rakovinu panvy v auguste 2019 po tom, ako sa svojmu fyzioterapeutovi sťažovala na bolesť chrbta a krku, ktorú pociťovala od marca. Odborník jej odporučil magnetickú rezonanciu na súkromnej klinike. Vyšetrenie odhalilo množstvo sekundárnych nádorov na krku, chrbte, pečeni a v žalúdku.Koncom minulého roka Gemma uviedla, že mala šťastie, pretože snímky všetko odhalili ešte predtým, ako ju ochorenie úplne paralyzovalo. Zároveň však pripustila, že ak by vyšetrenie absolvovala skôr, mohlo byť všetko oveľa lepšie. Ostrú kritiku v tomto smere adresovala lekárom v nemocnici v Leeds, ktorú navštevovala kvôli bolestiam, ale kde sa nikto nezaoberal tým, čo je ich príčinou. "Až súkromný fyzioterapeut mi odporučil skenovanie a takto sa zistilo, čo sa so mnou deje. Aj keď už bolo neskoro, aspoň ma to uchránilo pred paralýzou," uviedla vtedy pacientka.