Desať staromódnych TIPOV z roku 1958 pre ženy, ako uloviť chlapa: Číslo dva... to VÁŽNE?!

NEW YORK - O tom, ako zbaliť muža, sa ženy bavili už v roku 1958. Na internet sa dostali triky z časopisu McCall’s, ktoré pozostávajú zo 129 rád. Autorka článku píše, kde je potrebné byť, aby si vás muž všimol, čo pre to treba urobiť, alebo ako v jeho prítomnosti vyzerať dobre. Vybrali sme pre vás desať najbizarnejších odporúčaní pre ženy, ako uloviť chlapa.

Mnoho ľudí dnes samotu a túžbu po partnerovi rieši zoznamkou. Ide o pomerne rýchly spôsob, ako niekoho spoznať a minimálne si s ním vymeniť pár slov. No zďaleka nie vždy sa to končí happy-endom. Verte či nie, podobný problém riešili už ženy v roku 1958. Dôkazom sú stránky amerického časopisu McCall’s, v ktorom je uvedených viac ako sto tipov, vďaka ktorým vraj získate muža vašich snov. Ako sa presvedčíte sami, niektoré z nich sú podľa súčasných štandardov trochu nezvyčajné. Od "tichého vzlykania v rohu" až po "spálenie sa na slnku" je tento zoznam plný bizarných a nepredvídateľných spôsobov, ako upútať pozornosť muža. My sme vybrali desať najzaujímavejších.

1. Pokazte svoje auto na strategických miestach. Rozumej na miestach, kde sa často vyskytujú muži.

Zdroj: Getty Images

2. Čítajte nekrológy, možno narazíte na nejakého šarmantného vdovca.

3. Choďte na niekoľko kratších dovoleniek, nie na jednu dlhšiu.

4. Sadnite si na lavičku v parku a kŕmte holuby.

Zdroj: Getty Images

5. Buďte milé ku každému - nikdy neviete, či to nie je brat alebo otec muža, ktorý vám je súdený.

6. Získajte prácu v športovom obchode, kde budete demonštrovať, ako používať rybárske náčinie.

7. Nebojte sa stretávať s atraktívnejšími dievčatami, môžu niekoho poznať.

Zdroj: Getty Images

8. Vráťte sa do svojho rodného mesta - divoké dieťa odvedľa môže byť teraz skutočným fešákom.

9. Nekamaráťte sa s dievčaťom, ktoré je neustále smutné a nedovoľte, aby vás stiahlo so sebou.

10. Noste obväz na viditeľnej časti tela. Ľudí predsa vždy zaujíma, čo sa vám stalo.