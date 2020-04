Dievčina pracovala z domu, vtom ju zaskočil totálny trapas: VIDEO baví ľudí na celom svete

Práca z domu niekedy vypáli úplne inak, ako to plánujeme. Presvedčila sa o tom mladá reportérka floridskej televízie SNN, ktorá v kuchyni pred pár dňami natáčala spravodajskú reláciu. Poprosila mamu Dianu, aby obsluhovala kameru. Všetko išlo hladko až do chvíle, kedy Jessicina mama dala dcére spoza kamery nejasný signál. "Čo to, sakra, mami?" spýtala sa frustrovaná novinárka, pretože musela pozastaviť natáčanie. To, že je v zábere jej otec Kevin bez trička, netušila. Spozorovala ho až vtedy, keď sa otočila. Akurát si obliekal tričko a pôsobil zmätene. "Ocko, čo to!" zakričala na neho, keď sa snažil utiecť z miestnosti.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5 — Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020

Langová sa s vtipným videom podelila s užívateľmi Twitteru, kde získalo viac ako 10 000 pozitívnych reakcií a množstvo zdieľaní. "Pracuj z domu, hovorili, bude to fajn, hovorili," okomentovala Jessica svoj príspevok. Niektorých zaujímao, či sa Kevin za svojou dcérou objavil náhodne, alebo to bolo zohraté. V každom prípade mnohých zábery pobavili. "Keď sa toto celé skončí, chcem ísť s pánom Langom na pivo," znie jeden z komentárov. "Chudák, už nemôže chodiť vo vlastnom dome ani v spodnej bielizni," vtipkuje ďalšia osoba.