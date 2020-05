VIDEO Astronómovia prichádzajú s obrovským objavom v planetárnom systéme

WASHINGTON - Astronómovia zistili, že v planetárnej sústave hviezdy Kepler-88 je popri dvoch už známych planétach ešte tretia, a to obria. Odhadujú, že má trikrát väčšiu hmotnosť než najväčšia planéta Slnečnej sústavy Jupiter. Vedeckú správu o objave tejto planéty s označením Kepler-88 d zverejnil odborný časopis Astronomical Journal.

Systém hviezdy Kepler-88, podobný nášmu Slnku, sa nachádza v súhvezdí Lýry a od Zeme je vzdialený približne 1200 svetelných rokov. Jeden svetelný rok je vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za rok, teda takmer desať biliónov kilometrov. Obria exoplanéta (planéta mimo Slnečnej sústavy) obkrúži svoju hviezdu Kepler-88 na eliptickej dráhe raz za obdobie štyroch pozemských rokov. Dvom ďalším členom tejto sústavy to trvá oveľa kratšiu dobu. Kepler-88 b, ktorý je menší ako Neptún, to zvládne za 11 dní a Kepler-88 c, veľký asi ako Jupiter, za 22 dní.

Astronómovia existenciu Kepler-88 d odhalili až po šiestich rokoch študovania údajov získaných Keplerovým vesmírnym ďalekohľadom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír. Tento teleskop prestal NASA slúžiť pred dvoma rokmi po vyčerpaní paliva. Počas svojej deväťročnej činnosti v hlbokom vesmíre objavil viac ako 2600 planét existujúcich mimo náš planetárny systém. Mnohé z nich by podľa hodnotenia vedcov mohli byť sľubným miestom pre existenciu života.