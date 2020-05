Epidemiológ (51) porušil svoje vlastné nariadenia: Prísna karanténa, on sa stretával s milenkou!

LONDÝN - Profesor Neil Ferguson, ktorý radil britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi, ako postupovať pri zavádzaní protikoronavírusových opatrení, sa vzdal svojej funkcie. Stalo sa tak po tom, ako sa aj napriek obmedzenému vychádzaniu stretol so svojou milenkou.

Päťdesiatjedenročný Ferguson radil premiérovi Johnsonovi, aké kroky treba podniknúť v snahe zabrániť šíreniu nákazy. Tvrdil, že ak vláda nepodnikne drastické obmedzenia v boji proti koronavírusu, mohlo by to spôsobiť 250 000 úmrtí v krajine a úplne ochromiť britské zdravotníctvo. Vládny vedec aj napriek odporúčaniu, že ľudia by sa mali zdržiavať doma, necestovať a nestretávať sa s priateľmi, tieto nariadenia porušil, keď dovolil svojej vydatej milenke, aby ho navštívila uňho doma v Londýne.

Zdroj: Youtube/J-IDEA

Ukázalo sa, že jeho 38-ročná milenka Antonia Staatsová, ktorá je mimochodom vydatá a s manželom vychováva tri deti, za Neilom do Londýna pricestovala minimálne dvakrát. Jej prvá návšteva z 30. marca sa časovo zhodovala s verejným upozornením profesora, že karanténa by mala zotrvať v platnosti až do júna. 8. apríla sa Staatsová vydala na ďalšiu cestu. Kamarátom vtedy údajne povedala, že jej manžel v tom čase vykazoval príznaky nákazy.

Epidemiológ neskôr priznal, že nesprávne posúdil situáciu, z čoho nakoniec vyvodil osobnú zodpovednosť. "Preto som odstúpil zo svojho postu vo Vládnej vedeckej poradenskej skupine pre núdzové situácie," vyhlásil. Teraz si sype popol na hlavu, podľa vlastných slov sa správal ako imúnny voči vírusu, no napriek tomu sám ochorel na COVID-19. Hovorca vlády potvrdil, že Ferguson sa skutočne vzdal svojej poradnej funkcie. Staatsová, ktorá má so svojím manželom takzvané "otvorené partnerstvo", prípad odmieta komentovať.