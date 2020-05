KORONAVÍRUS Knižnica v New Yorku ponúka počas pandémie zaujímavú novinku: Zvukový milostný list obyvateľom

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

NEW YORK - New York postihla epidémia choroby COVID-19 zvlášť silno a jedným z dôsledkov karanténnych opatrení je aj to, že inokedy hlučné veľkomesto neobvykle stíchlo. Ľuďom, ktorým sa teraz po zvukoch rušných ulíc cnie, ponúka riešenie newyorská verejná knižnica (NYPL).