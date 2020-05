Prekvapivé výsledky nového výskumu: KORONAVÍRUS by sa mohol prenášať pri pohlavnom styku

Otázkou možného sexuálneho prenosu koronavírusu sa zaoberal tím lekárov z mestskej nemocnice vo východočínskom meste Šang-čchiou. Skúmali, či sa vírus SARS-CoV-2 vyskytuje aj v mužskom ejakuláte. Štúdiu realizovali na vzorke 38 mužov hospitalizovaných s ochorením COVID-19, ktoré vyvoláva nový typ koronavírusu. Prítomnosť vírusu sa zistila len u šiestich (16 percent) z nich. Podľa lekárov to však naznačuje, že by mohla existovať možnosť, hoci len malá, jeho prenosu pri pohlavnom styku.

Výskumníci však zdôraznili, že ich zistenia sú len predbežné a vykonané na príliš malej vzorke mužov, a že na otázku budú môcť dať spoľahlivú odpoveď až ďalšie výskumy. "Ak by sa dokázalo, že SARS-CoV-2 môže byť pohlavne prenosný... mohlo by zohrať kľúčovú úlohu pri prevencii, osobitne vzhľadom na skutočnosť, že SARS-CoV-2 bol zistený v ejakuláte uzdravujúcich sa pacientov," píše sa v štúdii, ktorá bola publikovaná v odbornom časopise Journal of the American Medical Association (JAMA).

Nezávislí experti označili výsledky výskumu čínskych lekárov za zaujímavé. Varovali však pred predčasnými závermi, lebo viaceré predchádzajúce štúdie malého rozsahu koronavírus v mužskom ejakuláte nenašli. Upozornili tiež na skutočnosť, že potvrdenie prítomnosti SARS-CoV-2 v ejakuláte niektorých mužov ešte nedokazuje, že je vírus stále aktívny a schopný infikovať ďalšie osoby. Ak by sa zistenia čínskych vedcov potvrdili, nebolo by to podľa vedcov až tak prekvapivé, vzhľadom na analógie s Ebolou, Zikou a mnohými ďalšími vírusmi.