Muž sa nakazil koronavírusom od milenky na tajnom výlete v Taliansku! Manželka o ničom netuší

Mať milenku či milenca sa v tomto období nevypláca ešte viac než inokedy. Presvedčil sa o tom nemenovaný mladík z Veľkej Británie, ktorý svojej manželke tvrdil, že musí ísť do Talianska na pracovnú konferenciu. V skutočnosti tam však išiel navštíviť milenku, ktorá ho nakazila koronavírusom.

U muža sa po návrate domov objavili príznaky nového koronavírusu, a tak išiel do nemocnice. Lekárom priznal, že bol v Taliansku za svojou milenkou, jej totožnosť ale odmietol prezradiť. V súčasnosti je doma spolu s nič netušiacou manželkou v karanténe na severe Anglicka.

Zdroj: Getty Images

"Pacient hovoril len s koordinátorom v oblasti verejného zdravia. Keby to nebolo tak vážne, bolo by to vtipné," prezradil zdroj z prostredia nemocnice britským médiám. Chlapík si myslel, že má dokonalé alibi pre svoju "služobnú" cestu, do úvahy však nezobral riziko nákazy ochorením COVID-19. "Je v panike, ale skôr kvôli svojmu romániku, než kvôli zdraviu," dodal zdroj. Pacientovi sa podľa ošetrujúcich lekárov darí dobre a mal by sa uzdraviť. Jeho manželstvo to už ale asi, naopak, neprežije.