KORONAVÍRUS Lekárka v New Yorku zažila lavínu COVIDU-19: S tou hrôzou nedokázala žiť, zabila sa

Lorna Breenová

Zdroj: Facebook/Lorna Breen

NEW YORK - V Spojených štátoch spáchala samovraždu lekárka z nemocnice na newyorskom Manhattane, ktorá niekoľko týždňov na pohotovosti prijímala kriticky chorých pacientov infikovaných koronavírusom. S odvolaním sa na jej rodinu o tom informoval denník The New York Times.