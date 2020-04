KORONAVÍRUS Manželia lekári prehovorili o svojej traume: Najstrašnejšie, čo sme museli urobiť!

Adam Hill a Neena Budhrajaová pracujú na pohotovosti v nemocniciach v Brooklyne a Queense, ktoré prijímajú pacientov s koronavírusom, píše denník The New York Times. V New Yorku je infikovaných najmenej 140-tisíc ľudí, zomrelo viac ako 14-tisíc. Medzi obeťami sú desiatky zamestnancov verejných nemocníc.

Adam s partnerkou rozmýšľajú, čo sa stane, keby náhodou obaja zomreli na ochorenie COVID-19. Niektorí lekári deti poslali k príbuzným, jeden jeho kolega sa presťahoval do suterénu domu a s deťmi komunikuje cez videotelefón, ďalší žije v letiskovom hoteli, iný nosí plastové rukavice aj doma.

Neena uvažovala o tom, že prácu preruší, ale potom to zamietla. "Mala by som pocit, že som všetkých zradila," vyhlásila. Nedávno sa ale dozvedela, že jedna z jej kolegýň zomrela po dvojtýždňovom boji s nákazou. Ostala po nej dcéra, ktorá práve začala študovať. Budhrajaová sa teraz tiež bojí, že vírus donesie do svojej rodiny.

Hill pochádza z veľkej rodiny v Illionis, Neenini rodičia sa prisťahovali do USA z indického Dillí pár rokov pred jej narodením. Dvojica sa vzala v roku 2017 a doposiaľ viedla život plný vzrušenia, boli napríklad na Machu Picchu či na Kilimandžáre. Sú zvyknutí na "predvídateľnú nepredvídateľnosť". Na Adama raz zaútočil opitý pacient v štýle karate; keď zas bola jeho partnerka tehotná, dostali sa jej do oka sliny pacienta s HIV. Mesiac potom musela brať v rámci prevencie lieky proti HIV. Ich syn Nolan sa narodil o tri mesiace skôr a s krehkými pľúcami, takže je u neho veľké riziko infekcie.

Hill si začiatkom marca uvedomil, že sa niečo deje, pretože na pohotovosť začalo prichádzať stále viac mužov okolo 30 až 40 rokov. Mali horúčku a ťažkosti s dýchaním, ale inak boli zdraví. Ich stav sa rýchlo zhoršoval. V Adamovej ordinácii inštalovali veľmi hlučné čističe vzduchu, z prístrojov monitorujúcich pacientov neustále pípa alarm, lekári strácajú hlas, pretože na seba musia kričať a navyše cez respitárory.

Neena má v práci respirátor, ktorý používa dve smeny po sebe, aj keď podľa predpisov ho má meniť po každom pacientovi. Domov potom ide prepchatým metrom alebo autobusom, pretože jazdí menej spojov a davu ľudí tak nemožno uniknúť. Doma sa najprv vyhne oblúkom Nolanovi, odhodí vzduchotesné vrece s pracovným odevom do práčovne a osprchuje sa.

Ešte donedávna pritom viedli s manželom síce náročný, ale normálny život vyčerpaných zamestnaných rodičov. Striedali sa podľa svojich smien u syna a keď sa im podarilo všetkým stretnúť, vyšli si do parku. Občas pomohla Budhrajaovej mama, čo ale teraz nie je možné. Mladá žena je vyčerpaná z pomerov vo svojej nemocnici, kde chýbajú izolačné izby, ľudia čakajú na ležadlách na chodbách aj niekoľko dní na uvoľnenie lôžka na JIS-ke. "Je to veľmi chaotické bojisko. Bolo veľmi ťažké sa rozhodnúť, či mám ďalej pracovať a pomáhať cudzím ľuďom, alebo zostanem doma. Keby sa niečo stalo Nolanovi, bolo by to zničujúce," priznáva.

Dvakrát denne si preto všetci začali doma merať teplotu. Najnovšie si ale večer, keď chlapec zaspí, rodičia sadnú a s perom v ruke spisujú svoj závet. Preberajú v ňom nielen to, kto sa má postarať o Nolana, keby obidvaja zomreli, ale aj to, kto by mal túto starosť prevziať v prípade, že by zomrel i prvý poručník. Nedávno svoje návrhy odovzdali právnikovi, ktorý potom spísal právny dokument.

V posledných 10 dňoch v nemocniciach, v ktorých manželia pracujú, začalo pacientov s koronavírusom ubúdať, ale strach z nákazy je stále prítomný, najmä vtedy, keď sa preukáže pozitívny test u kolegov. Adam aj Neena sa tiež boja, že len čo sa prestanú dodržiavať momentálne platné opatrenia o odstupoch, príde nová vlna pandémie.